كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

طرحت قناة dmc البرومو الدعائى لحلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز مع إسعاد يونس فى برنامج صاحبة السعادة.



وتحدثت ياسمين عبد العزيز خلال الحلقة عن الكثير من تفاصيل حياتها العملية والشخصية وعلى رأسها انفصالها عن الفنان أحمد العوضي.



ووجهت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس سؤال لياسمين عبد العزيز عن ما حدث أدي إلى الطلاق قائلة: أنتى كنتى بتحبيه أمال أيه اللى حصل؟ وكادت أن تبكي ياسمين عبد العزيز وانتهى البرومو دون الإجابة على السؤال ومن المفترض أن تعرض هذه الحلقة يومي الأثنين والثلاثاء القادمين.







ياسمين عبدالعزيز تُعلن انفصالها عن أحمد العوضي

سبق أن أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز، طلاقها من الفنان أحمد العوضي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، قائلة: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير”.

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز، كان مشاركتها في مسلسل ضرب نار، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، وكان من بطولة: أحمد العوضي، سهير المرشدي، ضياء عبد الخالق، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، هدي الإتربي، تامر مجدي، انتصار، ماجد المصري، تيسير عبد العزيز، إيمان السيد، بدرية طلبة، وغيرهم من الفنانين.