نشرة المرأة والصحة.. سعر خرافي لملابس ياسمين عبد العزيز بصاحبة السعادة ومي حلمي تستعرض جمالها بفستان فوق الركبة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

ظهرت ياسمين عبد العزيز في الصور بإطلالة ملفتة،حيث ارتدت بدلة من دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana، واتسمت بطباعة الفهد Leopard Print، وقد بلغ سعر القميص ذو الرباط فيها إلى 2145 دولار، أي ما يعادل 103 ألف جنيه مصري، أما البنطلون الذي حمل نفس الخامة والطباعة، يصل سعره إلى 1745 دولار، مما أثار الدهشة بين متابعيها.

أصدرت السلطات الفرنسية أوامر لشركة "نستله" المالكة لمياه "بيرييه" بإتلاف مليوني زجاجة؛ بعد اكتشاف بكتيريا "القولونيات البرازية" في أحد آبارها، في "جارد" جنوبي فرنسا.

ويخضع البئر الآن لمراقبة معززة؛ بناء على طلب السلطات.

وقالت "نستله" إنها أتلفت مئات الزجاجات حتى الآن، في انتظار إتلاف ما تبقى خلال الأيام المقبلة، بحسب موقع "يورو نيوز"

نشرت المذيعة مي حلمي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت مي حلمي في الصور، بإطلالة أنيقة وجريئة مرتدية فستانا اسود قصيرًا فوق الركبة كشف عن التاتو الخاص بها .



ولفتت مي حلمي الأنظار في الصور بفلير الشفايف و بإطلالتها الجريئة، ووضعت