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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة.. سعر خرافي لملابس ياسمين عبد العزيز بصاحبة السعادة ومي حلمي تستعرض جمالها بفستان فوق الركبة

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

ملابس ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

 

ظهرت ياسمين عبد العزيز في الصور بإطلالة ملفتة،حيث ارتدت بدلة  من دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana، واتسمت بطباعة الفهد Leopard Print،  وقد بلغ سعر  القميص ذو الرباط فيها إلى 2145 دولار، أي ما يعادل 103 ألف جنيه مصري، أما البنطلون الذي حمل  نفس الخامة والطباعة، يصل سعره إلى 1745 دولار، مما أثار الدهشة بين متابعيها.

براز وبكتيريا.. فضيحة داخل عبوات مياه شركة شهيرة.. وإتلاف مليوني زجاجة| تفاصيل

 

أصدرت السلطات الفرنسية أوامر لشركة "نستله" المالكة لمياه "بيرييه" بإتلاف مليوني زجاجة؛ بعد اكتشاف بكتيريا "القولونيات البرازية" في أحد آبارها، في "جارد" جنوبي فرنسا.

ويخضع البئر الآن لمراقبة معززة؛ بناء على طلب السلطات.

وقالت "نستله" إنها أتلفت مئات الزجاجات حتى الآن، في انتظار إتلاف ما تبقى خلال الأيام المقبلة، بحسب موقع "يورو نيوز" 

 

بالتاتو والكعب العالي.. مي حلمي تستعرض جمالها بفستان فوق الركبة عبر إنستجرام|شاهد

 

نشرت المذيعة مي حلمي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت مي حلمي في الصور، بإطلالة أنيقة وجريئة مرتدية فستانا اسود قصيرًا فوق الركبة كشف عن التاتو الخاص بها .


 ولفتت مي حلمي الأنظار في الصور بفلير الشفايف و بإطلالتها الجريئة، ووضعت

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