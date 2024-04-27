فرنسا تعلن مفاجأة داخل هذا النوع من المياه| تفاصيل

أصدرت السلطات الفرنسية أوامر لشركة "نستله" المالكة لمياه "بيرييه" بإتلاف مليوني زجاجة؛ بعد اكتشاف بكتيريا "القولونيات البرازية" في أحد آبارها، في "جارد" جنوبي فرنسا.

ويخضع البئر الآن لمراقبة معززة؛ بناء على طلب السلطات.

وقالت "نستله" إنها أتلفت مئات الزجاجات حتى الآن، في انتظار إتلاف ما تبقى خلال الأيام المقبلة، بحسب موقع "يورو نيوز".

وأشارت الشركة إلى أن "الانحراف الميكروبيولوجي الدقيق" ظهر بعد "الأمطار الغزيرة للغاية المرتبطة بالعاصفة مونيكا، التي ضربت جنوب شرق فرنسا في منتصف مارس الماضي.

والقولونيات البرازية هي من أنواع من البكتيريا الكلية، التي تعيش في أمعاء الحيوانات والإنسان، وتسبب مخاطر اضطرابات صحية كثيرة منها مرض التيفوئيد والتهاب الكبد الوبائي"