هل هاتفك منهم.. تحديث OxygenOS يصل إلى تلك الأجهزة

بدأت شركة ون بلس بإطلاق تحديث OxygenOS 16.0.5.700 لجهاز ون بلس باد ، والذي يتضمن مجموعة من الميزات الجديدة، وتحسينات في سهولة الاستخدام، وأحدث حزمة أمان. ويتم إطلاق التحديث على دفعات.

جهاز لوحي من ون بلس

يركز التحديث على تحسين سهولة الاستخدام اليومي و قد أصبح بإمكان المستخدمين الآن تشغيل عدة مؤقتات في الوقت نفسه، مما يُسهّل تعدد المهام. كما تُظهر المؤقتات أوقات التوقف المُقدّرة، مما يُساعد في تحسين عملية التتبع كما تم تحديث تنظيم التطبيقات في وضع "الدرج" بإضافة فئتي "المكتب" و"المالية" لتسهيل الوصول إليها.

كما تم تحسين ميزات الاتصال. أُضيف خيار جديد يُسمى "فتح الملفات المستلمة تلقائيًا". يتيح هذا الخيار للمستخدمين التحكم في ما إذا كانت الملفات المشتركة تُفتح تلقائيًا عند استلامها.

شهدت ميزات الخصوصية وإدارة الملفات تحسينات ملحوظة. أصبح بإمكان المستخدمين الآن تصفح الملفات في الخزنة الخاصة باستخدام شريط التمرير الجانبي. كما أصبح البحث داخل المجلدات في الخزنة الخاصة مدعومًا، ويمكن أيضًا مشاركة الملفات المخزنة فيها مباشرةً. تُحسّن هذه التغييرات من سهولة الوصول إلى البيانات الخاصة والتحكم بها.

يتضمن التحديث أيضًا تصحيح الأمان لنظام Android لشهر أبريل 2026، مما يحسن أمان النظام والحماية من الثغرات الأمنية المعروفة.

يقتصر هذا التحديث على الأجهزة التي تعمل بنظام OxygenOS 16. سيحتاج مستخدمو OxygenOS 15 إلى الترقية إلى OxygenOS 16 قبل تلقي هذا الإصدار. وكما هو الحال مع تحديثات OTA المعتادة، يتم طرح التحديث تدريجيًا، بدءًا بمجموعة صغيرة من المستخدمين قبل التوسع ليشمل جمهورًا أوسع في الأيام القادمة.