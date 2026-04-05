الميزان التجاري لسلطنة عُمان يسجل فائضا نهاية شهر يناير 2026

سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا بـ 256 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر يناير 2026م وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية سجلت مليارًا و831 مليون ريال عُماني بنهاية شهر يناير 2026م، وبالمقابل ارتفع إجمالي الواردات السلعية المسجلة إلى سلطنة عُمان بنسبة 10.9 بالمائة لتصل إلى مليار و575 مليون ريال عُماني، مقارنة بمليار و421 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2025م.

فقد ارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان بنسبة 15.3 بالمائة، لتبلغ 613 مليون ريال عُماني، بنهاية شهر يناير 2026م، مقارنة بـ 531 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان لتبلغ 109 ملايين ريال عُماني بنهاية شهر يناير 2026م، مسجلة نموًا بنسبة 9.7 بالمائة، مقارنة بـ 100 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2025م.