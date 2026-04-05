سلطنة عُمان وإيران تبحثان ضمان انسيابية الملاحة في مضيق هرمز

عقدت سلطنة عمان وإيران اجتماعا على مستوى وكلاء وزارتي الخارجية، بمشاركة مختصين من الجانبين، لبحث الخيارات المتاحة لضمان انسيابية العبور في مضيق هرمز في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء العمانية.

كما جرى بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك للحفاظ على أمن الملاحة واستقرار حركة التجارة الدولية.

وقد طرح الخبراء من الطرفين عددا من الرؤى والمقترحات بشأن آليات التعامل مع التحديات الراهنة، بما يسهم في تقليل المخاطر وضمان استمرار تدفق الإمدادات عبر الممر الحيوي.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور خلال المرحلة المقبلة، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لتفادي أي تصعيد قد يؤثر على أمن واستقرار المنطقة.