الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أبريل.. رابط مباشر

ارتفعت عمليات البحث عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أبريل ، حيث يمكنك الاستعلام ودفع فاتورة الكهرباء بالفيزا أو فوري ، حيث تتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2026 أونلاين من خلال موقعها الرسمي.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أبريل

1. فى البداية قم بالدخول على موقع وزارة الكهرباء من خلال هذا الرابط.

2. اضغط على قسم الخدمات.



3. انقر على كلمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء

4. حدد المحافظة التابع لها عنوان سكنك.

5. ادخل البيانات المتمثلة فى الاسم ورقم العداد «10 أرقام» الخاص بفاتورة الكهرباء.

6. اختر بعد ذلك كلمة استعلام عن فاتورة الكهرباء

رقم شركة الكهرباء واتساب

كما تتيح الشركة القابضة لكهرباء مصر إمكانية التواصل عبر تطبيق «واتساب» من خلال الرقم 01507501111، لتلقي الاستفسارات والرد على مختلف تساؤلات المواطنين المتعلقة بالفواتير والخدمات.

سداد فاتورة الكهرباء



وأشارت إلى إمكانية سداد الفاتورة إلكترونيًا أو من خلال فروع شركات الكهرباء المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث يمكن الدفع عبر خدمة «فوري» من خلال الموقع الرسمي، عبر إدخال رقم العداد واختيار وسيلة الدفع المناسبة، بما يسهم في تسهيل عملية السداد على المواطنين.



دفع فاتورة الكهرباء من فوري

- الدخول عبر المنصة الرسمية لموقع الكهرباء.

- الضغط على أيقونة «دفع الفاتورة» وقم بتسجيل الدخول.

- ادخال بيانات العداد والمكون من 10 أرقام.

- الضغط على أيقونة الدفع عن طريق «فوري».

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

الدخول إلى الموقع .. زيارة موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - الاستعلام عن الفواتير.

اختيار الشركة: تحديد شركة توزيع الكهرباء التي تتبعها (مثل شمال القاهرة، القناة، الإسكندرية، إلخ).

إدخال البيانات: إدخال رقم العداد الخاص بك (المكون من 10 أرقام) والبيانات المطلوبة بدقة.

الاستعلام: الضغط على أيقونة "استعلام" أو "عرض الفاتورة" لتظهر الرسوم المقررة

زيادة أسعار الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن زيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء اعتبارًا من شهر أبريل 2026، نتيجة الأزمة العالمية الحادة في مصادر الطاقة، والتي تفاقمت بسبب الحرب في منطقة الخليج العربي.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الزيادة هو ضمان استمرار توفير الطاقة لجميع المواطنين، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وتوزيع الأعباء على مختلف فئات الشعب، بحيث تتحمل الفئات الأعلى استهلاكًا أو القدرة الاقتصادية أكبر قدر ممكن.

لا زيادة لشرائح الاستهلاك المنزلي

حرصت الوزارة، على أن لا تمس الزيادة شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، والتي تمثل غالبية المصريين بنسبة 40% من إجمالي المشتركين، ومن بين هذه الفئة، 86% من المشتركين معفون تمامًا من الزيادة، لضمان حماية الفئات الأكثر احتياجًا.