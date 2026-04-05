الكرملين ينفي مزاعم إلغاء احتفالات يوم النصر مايو المقبل

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، مزاعم إلغاء احتفالات يوم النصر في الساحة الحمراء بموسكو في 9 مايو المقبل.



وقال بيسكوف - في تصريحات، اليوم نقلتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية - إن الكرملين يواصل استعداداته للاحتفال بالذكرى الحادية والثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي على النازية في الحرب العالمية الثانية، مؤكدا أن الاستعدادات لعرض يوم النصر مستمرة.



وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية قد صرح - في وقت سابق - بأن الكرملين يرغب في استقبال عدد كبير من الضيوف من الدول الصديقة خلال احتفالات 9 مايو المقبل.