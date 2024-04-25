لخدمة 225 ألف نسمة.. إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر

قال عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إنه يجرى حاليا أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى بمدينة كفر شكر والتي تبلُغ طاقتها الإنتاجية ٤٥ ألف م٣/ يوم التي تخدم نحو ٢٢٥ ألف نسمة من أهالي مركز ومدينة كفر شكر.



وأشار المحافظ إلى أن المحطة تعد من أضخم محطات المياه في محافظة القليوبية وتعمل بنظام حديث يتميز بكفاءة عالية من جودة المياه وفق أحدث المقاييس العالمية.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمحطة 920 مليون جنيه شملت تكلفة المحطة 470 مليون جنيه بالاضافة الى تكلفة الشبكة 450 مليون جنيه ، كما يتم العمل الآن على قدم وساق لإنهاء أعمال مد شبكة المياه بالكامل، والتي تصل أطوالها إلى 52 كيلو متر تم تنفيذ 15 كيلو متر .



وشددَّ "الهجان" على أهمية الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المُقررة للإنتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة، حيث تم الانتهاء من 95% من إجمالي أعمال المحطة المدنية وجاري توريد الكهروميكانيكة.



كما اطمأن "المحافظ" من مهندسي الموقع على مشروع تنفيذ شبكات المياه بمدينة كفر شكر، حيث جاري الإنتهاء من الناحية الغربية لمدينة كفر شكر .