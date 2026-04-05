أستاذ علوم سياسية: مصر تكثف الاتصالات الدبلوماسية مع 8 دول ومسؤولين دوليين لاحتواء التوترات الإيرانية

قال حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه مؤخرًا معالي وزير الخارجية لإجراء اتصالات مكثفة مع ثماني دول، تشمل السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، تركيا، باكستان، إيران، إضافة إلى المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن كوف، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافيل جروس.

وأشار حسن سلامة، خلال برنامج صباح الخير يامصر، إلى أن هذه الاتصالات تأتي في توقيت بالغ الحساسية، قبيل انتهاء المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق مع إيران، وسط تحذيرات من خطوات تصعيدية محتملة تستهدف محطات الطاقة والمياه، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات إقليمية كبيرة.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الهدف المصري من هذه التحركات هو احتواء الموقف ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهات مباشرة، مع التأكيد على ضبط النفس في الدول العربية وعدم الانجرار لأي صراع، خاصة في ظل مخطط محتمل يهدف إلى جر دول الخليج إلى مواجهة عربية–إيرانية، بحسب تحليله.

وأضاف أن الدور المصري في هذا التوقيت يعكس مساعي القاهرة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وتجنب أي تصعيد من شأنه زعزعة الأمن في المنطقة، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر مع الأطراف الدولية والإقليمية ذات الصلة.