Samsung The Frame Pro 2026 .. تليفزيون لوحة فنية بشاشة OLED

أطلقت سامسونج رسميًا تلفزيون The Frame Pro 2026 إلى جانب ثلاثة تلفزيونات OLED جديدة، في رهان واضح على فئة الشاشات التي تتحول إلى لوحات فنية على الحائط مع الحفاظ على مواصفات قوية لعشاق السينما والألعاب في المنزل.

وأوضحت الشركة أن الجيل الجديد من The Frame Pro يأتي هذه المرة بشاشة OLED بدل الاعتماد على تقنيات الإضاءة التقليدية، مع أحجام تبدأ من 55 بوصة وتصل إلى 85 بوصة، وأسعار تنطلق من 1999.99 دولار في السوق الأمريكي للأحجام الأكبر، مع تأكيد توافره للطلب المسبق مباشرة عبر موقع سامسونج ومتاجر كبرى التجزئة الإلكترونية.

ما الجديد في The Frame Pro 2026؟

أشارت تقارير تقنية إلى أن The Frame Pro 2026 هو النسخة الأعلى من سلسلة The Frame، مع فارق أساسي في نوع الشاشة؛ إذ يعتمد الإصدار Pro على لوحة OLED بدقة 4K مع طبقة معالجة متقدمة للانعكاسات، بينما تستمر النسخة العادية The Frame في استخدام تقنيات LED أو QLED التقليدية حسب الفئة.

ويعني الانتقال إلى OLED أن كل بكسل في الشاشة يمكنه الإضاءة أو الانطفاء بشكل مستقل، ما يقدم سوادًا عميقًا وتباينًا أعلى، ويجعل عرض اللوحات الفنية وصور الجاليريات أقرب ما يكون إلى إحساس الأعمال الفنية المطبوعة على الحائط، خاصة مع وضع «Art Mode» المخصص لذلك.

أكدت سامسونج أن The Frame Pro 2026 يحصل أيضًا على معالج NQ4 AI Gen3، وهو معالج مدعوم بالذكاء الاصطناعي لترقية دقة المحتوى المنخفضة إلى 4K، وتحسين التفاصيل وتقليل التشويش في الفيديو، مع دعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز وميزات مثل Motion Xcelerator وDLG حتى 240 هرتز عند توصيل التلفزيون بجهاز كمبيوتر، ما يجعله خيارًا جادًا للاعبين إلى جانب كونه شاشة فنية أنيقة.

أحجام وأسعار.. ونسخة أصغر لأول مرة

أوضحت تغطيات Mashable ومواقع متخصصة أن The Frame Pro 2026 سيتوفر بأحجام متعددة من 65 إلى 85 بوصة، مع تأكيد سامسونج أيضًا على طرح نسخة 55 بوصة لأول مرة في خط Pro لتناسب الغرف الأصغر والمساحات المحدودة.

وتبدأ أسعار تلفزيونات OLED المصاحبة – مثل S95H – من 2499.99 دولار لحجم 55 بوصة، وترتفع إلى 6499.99 دولار لحجم 83 بوصة، بينما تتراوح أسعار The Frame Pro نفسها وفقًا للمصادر بين نحو 2000 دولار لحجم 65 بوصة و4000 دولار تقريبًا لحجم 85 بوصة في السوق الأمريكي، مع تأكيد أن الأسعار النهائية قد تختلف من سوق لآخر بحسب الضرائب والعروض الترويجية.

إلى جانب The Frame Pro، أطلقت سامسونج أيضًا تشكيلة من تلفزيونات OLED لعام 2026 تشمل S95H كخيار فلاجشيب الأكثر سطوعًا بفضل تقنية OLED HDR Pro، إلى جانب فئات S90H وS85H منخفضة السعر نسبيًا لكنها تقدم سطوعًا أقل وبعض التنازلات في المواصفات لصالح من يبحث عن دخول عالم OLED بسعر أقرب للميزانيات المتوسطة.

تجربة عرض فنية بلا انعكاسات

ركزت سامسونج في رسائلها التسويقية على أن The Frame Pro 2026 لا يقدم فقط لوحة OLED، بل يجمعها مع طبقة Glare Free المحسّنة، وهي طبقة طلاء خاصة على سطح الشاشة تقلل الانعكاسات وضوء الشمس المباشر، لتجعل الصورة – خاصة في وضع عرض اللوحات – أقرب للورق المطفأ أكثر من كونها شاشة لامعة تقليدية.

وأوضحت الشركة أن هذا الطلاء، إلى جانب الدقة العالية 4K، يسمح بعرض لوحات وصور فوتوغرافية من متجر الفن Art Store بجودة تسمح بمشاهدة تفاصيل الفرشاة والخامة بشكل واضح، حتى في غرف مضاءة جيدًا أو بجوار النوافذ.

كما يستمر The Frame Pro في تقديم فكرة «الإطار المغناطيسي القابل للتخصيص»؛ حيث يمكن للمستخدم تغيير حواف التلفزيون الخارجية بسهولة باختيار ألوان وخامات مختلفة – مثل الخشب الفاتح أو الداكن – لتتناسب مع ديكور الغرفة، مع إمكانية تركيب الشاشة على الحائط بنظام No Gap Wall Mount الذي يجعلها تبدو وكأنها لوحة مُعلّقة مسطحة تمامًا على السطح.

جاهزية للألعاب والسينما المنزلية

لم تهمل سامسونج جمهور الألعاب والسينما المنزلية في The Frame Pro 2026؛ إذ يدعم التلفزيون تقنيات مثل معدل التحديث المتغير VRR، وواجهة HDMI 2.1، وتقنية AMD FreeSync Premium لتقليل التقطّع والتمزق في الصورة أثناء اللعب بمعدل إطارات عالٍ.

ويدعم التلفزيون أيضًا صيغ المدى الديناميكي العالي HDR مثل HDR10 وHDR10+ وHLG، إلى جانب Dolby Atmos للصوت المحيطي، ما يتيح تجربة مشاهدة أفلام ومسلسلات بجودة قريبة من قاعات السينما المنزلية عند توصيله بنظام صوتي مناسب.

وترى تقارير متخصصة أن The Frame Pro 2026 يحاول الجمع بين ثلاثة عوالم في منتج واحد: شاشة فنية تزين الحائط عندما لا تكون قيد الاستخدام، وتلفزيون 4K متقدم للأفلام والمنصات، وشاشة قوية للألعاب مع معدلات تحديث مرتفعة، ليصبح خيارًا جذابًا لفئة المستخدمين الذين يرفضون الشكل التقليدي للتلفزيون الأسود الكبير في غرفة المعيشة، ويريدون حلًا أكثر أناقة دون التنازل عن الأداء.