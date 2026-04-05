جمبلاط: حل مشكلات العملية التصنيعية بالاستعانة بالأفكار والمقترحات البحثية للمبتكرين

اجتمع الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة، للإطلاع على الأداء المالي للجهات التابعة خلال الفترة من 1/1/2026 إلى 31/3/2026، جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.

واستهل "جمبلاط" الاجتماع بتهنئة الأخوة الأقباط بمناسبة أحد الشعانين وقرب حلول عيد القيامة المجيد.

وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي عدد من التوجيهات بضرورة التنسيق بين القطاعات المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة قبل عرض أي موضوع، والعمل على تفويض السُلطات لتسريع وتيرة العمل، وكذا وضع خطط زمنية لتنفيذ التكليفات في وقت قياسي ومتابعتها أولا بأول.

وشدد الوزير على الإطلاع بشكل دوري على موقف المخازن ومتابعة صلاحية المخزونات ، ومراجعة العهدة، وعمل متابعة أسبوعية لكافة المشكلات الإنتاجية والتقنية التي تواجه العملية التصنيعية والعمل على حلها من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإستعانة بالأفكار والمقترحات البحثية للمبتكرين والباحثين المتخصصين.

ووجّه "جمبلاط" بأهمية الرد على جميع الشكاوى ومناقشة المقترحات الواردة لمواجهة التحديات التي تواجه العاملين والعملية التصنيعية، إلى جانب الصرف الكامل لمهمات الأمن الصناعي والمتابعة الدورية لمدى إلتزام العاملين بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتحديث خطط التدريب بوضع البرامج التأهيلية اللازمة للعاملين حسب تخصصاتهم، إضافةً إلى وضع نظام مالي للمكافآت لتحفيزهم على تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على وجوب تنفيذ إجراءات ترشيد إستهلاك الكهرباء التي من شأنها المساهمة في تقليل الضغط على الشبكة، مثل متابعة كفاءة خطوط الهواء وخطوط البخار وصلاحية وكفاءة الغلايات ، وتنظيم عمل ماكينات التحكم الرقمي CNC غير المحملة داخل الشركات من خلال حصر عدد ساعات تشغيلها لضمان عدم تلف سوائل التبريد وأنظمة التشغيل بها، بالإضافة إلى الاعتماد على الإضاءة الطبيعية من النوافذ داخل المكاتب، وتنظيم عمل الأفران والمسابك.

حضر الاجتماع مهندس طارق بخيت نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى و العضو المنتدب والمهندس محمد شرين شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعدد من المسؤلين بالوزارة