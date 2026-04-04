الإنتاج الحربي تفتح باب التعاون مع شركة ألمانية فرنسية لتعزيز التصنيع العسكري

استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لوك ميستراليه، رئيس مجلس إدارة شركة “يونغ-هانز” الفرنسية- الألمانية والمهندس شريف بركات، المدير التنفيذي لشركة “تاليس مصر”، لبحث ومناقشة أوجه التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية.

التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى مناقشة أوجه التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية،

خلال اللقاء تم مناقشة إمكانية التصنيع المشترك مع الشركة (الألمانية - الفرنسية) باستغلال الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، خاصة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع ٣٠٠ الحربي)، التى تعد من أحدث القلاع الصناعية العسكرية، وتختص فى مجال صناعة “الطابات”، المستخدمة في إنتاج مختلف أنواع الذخائر وتصنيع أجزاء الذخائر بمختلف أنواعها وأعيرتها .

زيادة تعميق التصنيع المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية

ولفت “جمبلاط” إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الوزارة على توطين التكنولوجيات التصنيعية الحديثة داخل شركاتها بالتعاون مع الشركات العالمية وزيادة تعميق التصنيع المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية، مؤكدًا أن المهمة الأساسية للوزارة تتمثل في تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات .

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة المشتركة “يونغ-هانز” (الفرنسية- الألمانية) حرصه على تعزيز الشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي، كما أكد اهتمام الجانب الفرنسي بتعميق التعاون مع الإنتاج الحربي في الفترة الحالية.

حضر اللقاء من وزارة الإنتاج الحربى مهندس طارق بخيت نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعدد من المسؤلين بالوزارة و الهيئة.