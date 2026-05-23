العثور على 59 قذيفة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في غابات برلين

عثرت وحدات متخصصة تابعة لمكتب التحقيقات الجنائية في العاصمة الألمانية برلين، على 59 قذيفة غير منفجرة تعود إلى الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد بلاغ من أحد الأشخاص عثر على جسم مشبوه أثناء سيره في منطقة غابات بحي بانكوف شمالي العاصمة الألمانية.

وذكرت الشرطة أن خبراء مكتب التحقيقات الجنائية اكتشفوا، بعد فحص الموقع، قذائف مدفعية من طراز سوفيتي مدفونة في أرض الغابة، يبلغ عيار كل منها 122 مليمترًا، ويصل إجمالي وزنها إلى نحو 1.5 طن -وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية.

وأشارت السلطات إلى أن الذخائر تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية ولم تكن قد أُطلقت.