أحمد زعيم يطلب من الجمهور مشاهدة كليب أغنيته الرومانسية " لو وحشتك "

يواصل المطرب والملحن أحمد زعيم، تألقه الفني في الفترة الأخيرة، وتقديمه لأعمال غنائية مميزة، وهذه المرة يقدم مفاجأة جديدة رومانسية بموسيقى لاتينية، وهي أغنية بعنوان "لو وحشتك"، كلمات لؤي الجوهري، وغناء وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر عمرو الخضرى، وإخراج محمد شحاتة، وهي الأن على قناته الخاصة على اليوتيوب، وأيضا على جميع مواقع السوشيال ميديا وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

طلب أحمد زعيم عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات والصور "انستجرام" من جمهوره سماع الأغنية وقال: أغنية "لو وحشتك" انا بحبها، وبطلب منكم مش بس تسمعوا الأوديو، انا عاوزكوا تشوفوا الفيديو كليب لأنه فيه فكرة عجباني اوى.. وفكرة جديدة بصراحة وبسيطة وحلوة.. هي فكرة صديقى الشاعر هاني صارو، ونفذها حلو اوي المخرج محمد شحاتة واتعملت بشكل هاااايل.. يارب تعجبكوا.. أغنية "لو وحشتك" أغنية حلوة رومانسية وأعتقد أي حد في الأيام دي لو عاوز يصالح حبيبه أو عاوز يهدي له كلمتين حلوين ع الواتس اب أنا بغششه علشان كلماتها حلوة أوي".

ومن المعروف أن أحمد زعيم يعيش حالة من النشاط الفني المتجدد وطرح الشهر الماضي فيديو كليب أغنية “وبدعي عليك”، وهي من استايل الأغانى المقسوم الشرقى التقليدى.. الأغنيه كلمات هانى فؤاد، وألحان وغناء أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي أمين نبيل، وميكس وماستر أمير محروس، ومن إخراج أحمد جوهر، وتواصل الأغنية النجاح على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، كما قدم من أسبوعين مفاجأة فنية، وأعاد غناء أيقونة التسعينيات أغنية “يارايح وين مسافر”، مرة أخرى بشكل جديد.. ومن المعروف أن أغنية “يارايح وين مسافر”، غناها المطرب الجزائري العالمي رشيد طه، في عام 1998 وتم تصويرها بفرنسا، ونجحت نجاحا كبيرا واحتلت -وقتها – المرتبة الأولى في عدد كبير من بورصات ومنافسات سوق الكاسيت في العديد من الدول العربية، وأيضا بعض الدول الأوربية ومن بينها فرنسا، إلا أنها في الأصل هي أغنية المطرب الجزائري الراحل دحمان الحراشي، الذي اشتهر بأداء اللون الشعبي، الذى حمل أيضا لواء القضية الجزائرية ومشاكل النزوح والهجرة إلى فرنسا، وكانت الأغنية في الحقيقة موجهة إلى صديق الحراشي.. كما سيقدم زعيم خلال ساعات من ألحانه أغنية بعنوان "سر وجعنا "وهي دويتو يجمع لأول مرة المطربة الشعبية رحمة محسن والمطرب التونسي نوردو في فيلم "اذ ما"، وأيضا سيقدم أغنيتين جديدتين من ألحانه مع النجمة اللبنانية إليسا في ألبومها الجديد.