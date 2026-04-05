كارثة صامتة في إسرائيل.. أضرار بمنطقة صناعية ومخاوف من تسرب مواد قاتلة

أعلنت تقارير بوقوع أضرار في المنطقة الصناعية بنيئوت هوفاف في صحراء النقب بإسرائيل، وسط مخاوف من احتمال تسرب مواد خطرة نتيجة القصف الإيراني الذي استهدف المنطقة.

وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" أنه لم تُسجل حتى الآن أي إصابات بشرية جراء إطلاق النار باتجاه الجنوب، في حين تواصل الجهات المختصة تقييم الأضرار والتأكد من عدم وجود مخاطر بيئية أو صحية ناجمة عن الحادث.

وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية أنه من الممكن مغادرة المناطق المحمية في النقب وقطاع غزة.

وفي وقت سابق، انطلقت أجهزة الإنذار التي تحذر من إطلاق صواريخ وقذائف في النقب وحول غزة.