خبير عسكري: إنقاذ طيار أمريكي في إيران بعد 36 ساعة من البحث وسط اشتباكات ميدانية

كشف اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم، الخبير العسكري والاستراتيجي، تفاصيل عملية إنقاذ معقدة لطاقم طائرة مقاتلة من طراز إف-15، سقطت داخل الأراضي الإيرانية، مؤكدًا أن العملية شهدت سباقًا محمومًا بين القوات الأمريكية ونظيرتها الإيرانية.

وأوضح عبد المنعم، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية” مع الإعلامي همام مجاهد، أن الطيار الأول تم إنقاذه سريعًا عقب سقوط الطائرة، بينما استغرقت عملية العثور على الطيار الثاني نحو 36 ساعة من البحث المكثف في ظروف ميدانية شديدة التعقيد.

وقال إن عملية الإنقاذ تضمنت تحركات واسعة من جانب القوات الخاصة الأمريكية، في مقابل انتشار قوات الباسيج والقوات الخاصة الإيرانية، لافتًا إلى أن القوات الأمريكية نجحت فجر اليوم في استعادة الطيار الثاني رغم اقتراب القوات الإيرانية من موقعه، وسط تبادل كثيف لإطلاق النيران لتأمين العملية.

وأضاف أن الطيار كان مزودًا بمعدات طوارئ متطورة، تتيح له إرسال إشارات وومضات ضوئية تساعد القوات الصديقة على تحديد موقعه بدقة بعد القفز بالمظلة، مؤكدًا أن هذه التقنيات تمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح عمليات الإنقاذ خلف خطوط العدو.

