هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فضل صيام الست من شوال.. لماذا تعادل صيام الدهر؟

صيام الست من شوال
صيام الست من شوال
أحمد سعيد

صيام الست من شوال من السنن النبوية العظيمة التي يحرص عليها المسلمون بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، لما لها من فضل كبير وأجر عظيم، وقد وردت أحاديث صحيحة تبين مكانة هذه الأيام الست، وأن صيامها يكمل أجر صيام الدهر كله، ويبحث كثير من الناس عن فضل صيام الست من شوال، وحكمها، وهل يجب صيامها متتابعة أم يجوز تفريقها.

لماذا يعادل صيام الست من شوال الدهر ؟
 

يتساءل عدد عن فضل صيام الست من شوال ولماذا تعادل صيام الدهر ويرغب عدد كبير في معرفة السبب.

وفي هذا السياق، قال الدكتور علي جمعة، عضو كبار هيئة العلماء بالأزهر، إن الله عز وجل جعل الحسنة بعشرة أمثالها ولذلك عندما نصوم 30 يوما من شهر رمضان وبعدها الست من شوال فيكون بذلك مجموع الحسنات 360 يوما أى كأن الصائم صام السنة كاملة.

واستشهد الدكتور علي جمعة، في فيديو سابق له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "من صام رمضان وأتبعه بـ6 من شوال فكأنما صام الدهر".

كيفية تبييت نية صيام الست من شوال

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يشترط تبييت النية في صوم التطوع؛ فيجوز لمن استيقظ قبل الظهر أن ينوي الصيام، بشرط ألا يكون فعل شيئًا من المُفطرات من أول طلوع الفجر إلى وقت إطلاق نية الصوم، فعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ: «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

فضل صيام الست من شوال

وانتقلت دار الإفتاء عن حكم صيام الست من شوال عن الميت إلى فضل صيام تلك الأيام، فقد ورد في السنة النبوية العديد من الأدلة على فضل صيام هذه الأيام الست من شهر شوال، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر».

وأشارت دار الإفتاء إلى فضل صيام الست من شوال إلى ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا»، وقالت: «فصيام شهر رمضان يعدل صيام عشرة أشهر، وصيام الستة أيام من شوال يعدل ستين يومًا قدر شهرين، فيكون المجموع اثني عشر شهرًا تمام السنة».

دعاء نية صيام الست من شوال

لعل دعاء نية صيام شوال ، من الأمور التي لم يرد فيها أيّ نصٍّ من السنّة النبويّة؛ إذ لم يُروَ عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أيّ دعاءٍ مخصوصٍ يُردّده المسلم في صيامه لكلّ يومٍ، وإنّما مَحلّ النيّة القلب فقط، والنية شرط في صحة الصيام، لأنه عبادة ولا بدَّ في العبادات من النية.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» رواه البخاري، ومعنى النية: أن يعزم على الصيام وترك المفطرات طاعة لله تعالى، فهو لم يترك الطعام والشراب وغيرهما من المفطرات إلا عملاً بأمر الله تعالى وطاعة له، ومن ثم يمكن ترديد : "اللهمَّ إنّي نويت أن أصوم رمضان كاملاً لوجهك الكريم إيمانًا وإحتسابًا، اللهمَّ تقبّله مني واجعل ذنبي مغفورًا وصومي مقبولًا”.

