قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض: ترامب يرغب في تحميل الدول العربية تكاليف الحرب ضد إيران
الخارجية الإيرانية: لم نُجر أي مفاوضات مع الولايات المتحدة خلال 31 يوما من الحرب
حافظ سلماي: المحلات تمثل 8% من حجم استهلاك الكهرباء.. فيديو
إختبارت ودية صعبة لـ 6 منتخبات عربية قبل المونديال
الأهلي يهزم المصرية للاتصالات ويواجه الاتحاد السكندري في نهائي دوري سوبر السلة
توازنه اختل.. مصرع يمني الجنسية سقط من الطابق الثامن في عقار بالدقي
قبل 39 عاما.. ترامب يرسم سيناريو الحرب مع إيران والسيطرة على ثرواتها
انهيار جزئي بمنزل سكني من ثلاثة طوابق بالمحلة دون إصابات| صور
كأس عاصمة مصر| تعادل إيجابي بين المقاولون وزد في الشوط الأول
حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس|التعليم: ننسق مع "الأرصاد الجوية" لإتخاذ القرار المناسب
نزل 600 جنيه من القمة.. الذهب يتراجع فجأة وهذا ثمن عيار 21
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

كيف حث الشرع على عدم الإسراف وترشيد الاستهلاك؟.. أمين الفتوى يجيب

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية نهت عن الإسراف وحثت على الاعتدال في كل الأمور، مشيراً إلى أن الدين يقوم على التوازن بين الإفراط والتفريط، مستشهداً بالآية الكريمة: “وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين”.

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريح له، أن هذا التحذير القرآني يهدف إلى توعية الإنسان بأن حتى الأشياء المباحة، مثل الأكل والشرب، يجب أن تكون ضمن حدود الاعتدال، لأن الإفراط فيها مذموم ويبعد الإنسان عن محبة الله سبحانه وتعالى.

وأضاف الشيخ كمال، أن الشرع يمدح أهل الاعتدال والتوازن، مستشهداً بقوله تعالى: "والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا"، لافتاً إلى أن المبذرين وهادر نعمة الله وُصفوا بأنهم "إخوان الشياطين"، مؤكداً أن الإسراف يعد من أخطر الصفات التي قد تصف الإنسان ويجب على المسلم تجنبه.

وأوضح أمين الفتوى أن الاعتدال والترشيد ليسا من الكماليات التي تُلجأ إليها فقط في حالات الطوارئ، بل هما الأصل في حياة الإنسان، ويجب أن يتحلى به المسلم في كل أحواله، سواء كان غنيًا أو فقيرًا، مشيراً إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف"، ما يوضح أن التعامل مع النعم يجب أن يكون بوعي وشكر لله سبحانه وتعالى، دون تبذير أو إفراط.

وأكد الشيخ محمد كمال، أن كل نعمة من نعم الله هي أمانة، والواجب على الإنسان استخدامها بعقلانية وتقدير، بحيث تتحقق الاستفادة دون إسراف، مشدداً على أن الترشيد والاعتدال جزء أساسي من التربية الشرعية والأخلاقية في الإسلام.

الفتوى دار الإفتاء الشريعة الإسلامية الإسراف الإفراط ترشيد الاستهلاك

