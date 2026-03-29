قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض: ترامب يرغب في تحميل الدول العربية تكاليف الحرب ضد إيران
الخارجية الإيرانية: لم نُجر أي مفاوضات مع الولايات المتحدة خلال 31 يوما من الحرب
حافظ سلماي: المحلات تمثل 8% من حجم استهلاك الكهرباء.. فيديو
إختبارت ودية صعبة لـ 6 منتخبات عربية قبل المونديال
الأهلي يهزم المصرية للاتصالات ويواجه الاتحاد السكندري في نهائي دوري سوبر السلة
توازنه اختل.. مصرع يمني الجنسية سقط من الطابق الثامن في عقار بالدقي
قبل 39 عاما.. ترامب يرسم سيناريو الحرب مع إيران والسيطرة على ثرواتها
انهيار جزئي بمنزل سكني من ثلاثة طوابق بالمحلة دون إصابات| صور
كأس عاصمة مصر| تعادل إيجابي بين المقاولون وزد في الشوط الأول
حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس|التعليم: ننسق مع "الأرصاد الجوية" لإتخاذ القرار المناسب
نزل 600 جنيه من القمة.. الذهب يتراجع فجأة وهذا ثمن عيار 21
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف ينظر الشرع لنشر الشائعات؟.. أمين الفتوى يوضح

محمد شحتة

أكد الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أهمية التثبت قبل تداول أي خبر أو معلومة، مشيراً إلى خطورة الشائعات على المجتمع والأمن الفكري.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح: "الشرع جاء بما يحفظ المجتمع ويقي الناس شر الفتن، ولذلك نشر الشائعات ليس أمراً يسيراً كما يظنه البعض، بل هو محرم شرعاً لأنه يشتمل على الكذب وإثارة الفتن والفساد، ويعد من الأرجاف، ومن يروج لشائعة يشترك مع الآثم حتى لو لم يكن مبتكرها".

وأضاف أن مجرد مشاركة أو نقل الشائعة دون قصد قد يجعل الشخص مشاركاً في إحداث الفتنة، مستشهداً بقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا"، موضحاً أن هذا الأمر يؤسس لقاعدة وعي وضرورة التثبت قبل النشر أو الحكم على أي معلومة.

وأشار أمين الفتوى، إلى أن التحقق من المصادر وفهم العواقب المحتملة لنشر الخبر واجب شرعي، مؤكداً أن كثيراً من المجتمعات انهارت نتيجة تداول معلومات مغلوطة أو مغرضة، حتى لو بدا النشر بريئاً.

وقال: "ليس كل ما ينقل يقبل، وليس كل ما يقال يُصدق، فعلينا أن نكون واعين ومسؤولين في تداول المعلومات".

وأوضح أن حفظ الأمن الفكري والاجتماعي من مقاصد الشرع، وأن نشر الشائعات يعطل هذا الهدف ويؤدي إلى البلبلة والتشتيت داخل المجتمع، مؤكداً أن الإنسان يجب أن يكون دائماً على مستوى المسؤولية تجاه نفسه ومجتمعه.

وذكر بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع"، مشدداً على أن التثبت قبل الكلام أو النشر أو المشاركة في أي نقاش يتعلق بمعلومة غير مؤكدة هو واجب ديني وأخلاقي للحفاظ على المجتمع.

الفتوى معلومة الشائعات الأمن الفكري المعلومات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بشأن المياه الملوثه.. توضيح هام من شركة مياه الشرب بالقاهرة

حدائق أكتوبر: لا صحة لوجود ميكروبات بمياه الشرب.. وإجراءات قانونية ضد مروّجي الشائعات

البنك المركزي: الجهاز المصرفي يعمل بشكل دوري رغم العمل عن بعد

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد