الأوقاف: التنمر كلمة تضحكنا والمُتنمر عليه يظل مجروحا طوال عمره

علقت وزارة الأوقاف، على واقعة التنمر المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تعرض لها موطن أسواني هو وأبنائه الثلاثة بسبب عيب خلقي.

وقالت وزارة الأوقاف، في منشور لها على صفحتها الرسمية على فيس بوك: "في ساعات بنقول كلمة نضحك بيها، لكن صاحبها يفضل مجروح منها طول عمره، كلمة صغيرة، أو نظرة استهزاء؛ ممكن توجع أكتر من الضرب، وده اللي اسمه "تنمُّر".. سلوك مؤذي، والدين نهى عنه تمامًا".

واستشهدت وزارة الأوقاف، بقول الله- تعالى-: {يَا أَيُّهَا ٱلَّذِینَ آمَنُوا۟ لَا یَسْخَرْ قَوْمࣱ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰۤ أَن یَكُونُوا۟ خَیۡرࣰا مِّنۡهُم} [الحجرات: 11] أي: ما تستهزأش بحد؛ يمكن يكون أكرم عند ربنا.

كما قال سيدنا النبي،: "المسلم من سلم الناس من لسانه ويده" [رواه النسائي] أي: حتى الكلمة الجارحة أذى محرم.

كما علّمنا أن: "الكلمة الطيبة صدقة" [رواه البخاري] أي: كل كلمة حلوة بتقولها؛ بتاخد عليها أجر.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن التربية تبدأ من البيت، فلو أن الطفل سمع أهله يستهزؤون بالناس؛ سيتعلم نفس الخصال ويقلّدهم.