خبير اقتصادي: كوريا الجنوبية واليابان أكثر الدول تضررًا من الحرب على إيران

قال مازن رشيد، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن بعض الدول تتحمل أضرارًا كبيرة من الحرب لكنها لا ترغب في استمرارها، مضيفًا أن كوريا الجنوبية واليابان تعدان من أبرز هذه الدول بسبب اعتمادهما الكبير على الطاقة المستوردة من منطقة الخليج.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية" أن استمرار الحرب يمثل تهديدًا مباشرًا لمصالحهما الاقتصادية، وبالتالي فهما تميلان إلى إنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن.

اعتماد اليابان وكوريا الجنوبية على مضيق هرمز

وأشار رشيد إلى أن حوالي 70% من نفط اليابان وكوريا الجنوبية يمر عبر مضيق هرمز، وهو ما يجعل أي اضطراب في المنطقة يؤثر بشكل مباشر على أسواق الطاقة.

وأكد أن هذه العلاقة الاقتصادية الحساسة تجعل الدولتين أكثر حذرًا في موقفهما تجاه استمرار الحرب، حيث تتأثر إمدادات النفط والأسواق المالية بشكل مباشر.

تأثير الحرب على العملات والأسواق

أوضح الباحث الاقتصادي أن الحرب على إيران أدت إلى تقلبات كبيرة في الأسواق المالية، حيث تضررت العملة الكورية الجنوبية والين الياباني بشكل ملحوظ مقابل الدولار منذ بداية النزاع.

وشدد على أن استمرار الحرب سيزيد من هذه المخاطر الاقتصادية، مما يعكس أهمية التحرك الدولي لإنهاء النزاع وحماية مصالح هذه الدول الحيوية في أسواق الطاقة العالمية