عرضت قناة القاهرة الإخبارية لقطات متداولة لعملية إنقاذ الطيار الأمريكي المفقود في إيران.

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن القوات الأمريكية اشتبكت مع جنود إيرانيين خلال عملية إنقاذ الطيار المفقود.



وأوضحت القناة أنه لا إصابات بين أفراد القوات الأمريكية خلال عملية إنقاذ الطيار المفقود.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدر أن الطيار الأمريكي استخدم أجهزة اتصال آمنة عالية التشفير للتنسيق مع فرق الكوماندوز.

وأضافت نيويورك تايمز أن مهمة الإنقاذ استعانت بمئات من قوات العمليات الخاصة وعشرات الطائرات الحربية والمروحيات، وكانت واحدة من أكثر المهام تحديًا وتعقيدًا في تاريخ العمليات الخاصة.

وكشفت فوكس نيوز أن الطيار، الذي كان برتبة عقيد، اختبأ على قمة مرتفعة بعد أن ابتعد سيرًا عن حطام طائرته، وفعل إشارة استغاثة للطوارئ.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إن جميع القوات المشاركة في عملية الإنقاذ غادرت المجال الجوي الإيراني بسلام.

وأكدت رويترز عن مسؤولين أمريكيين أن أمريكا أنقذت طيارًا أسقطت طائرته من طراز إف-15 في إيران.

وتابعت أكسيوس عن مصادر أن الحرس الثوري الإيراني حاول الوصول إلى الطيار المفقود، وأن العملية الأمريكية تخللها إطلاق نار واسع.



