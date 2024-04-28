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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بالتاتو والكعب العالي.. مي حلمي تستعرض جمالها بفستان فوق الركبة عبر إنستجرام|شاهد

صدى البلد

نشرت المذيعة مي حلمي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت مي حلمي في الصور، بإطلالة أنيقة وجريئة مرتدية فستانا اسود قصيرًا فوق الركبة كشف عن التاتو الخاص بها .


 ولفتت مي حلمي الأنظار في الصور بفلير الشفايف و بإطلالتها الجريئة، ووضعت لمسات من الماكياج لتبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها.

وتحرص مى حلمى على مشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

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المذيعة مي حلمي مي حلمي إطلالة انيقة

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