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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عمرو‎ علي: "أزمة قلبية" يعبر عن الوجع السوري وبطلته معتزلة من 30 سنة

صدى البلد

أكد عمرو علي مخرج الفيلم السوري "أزمة قلبية" علي هامش مشاركة الفيلم في مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير ،  أن الفيلم واجه صعوبات في التصوير في سوريا من ناحية البيوت التي احتاجت لترميم كبير علي اثر الأحداث التي مرت بها سوريا، وأضاف: أيضا نعاني من انقطاع الكهرباء في كثير من الأوقات لكنه حاول التغلب علي هذه الصعوبات وايجاد بيت مناسب لطبيعة الفيلم.

وكشف عمرو علي أن بطلة الفيلم هي ممثلة سوريه كانت تقدم أفلاما تجارية في فترة التسعينات واعتزلت عام 1993 وانه أقنعها بالعودة وحاول إعادة تقديمها بشكل جديد.
وردا حول اختيار أسماء لأفلامه لها علاقة بالأمراض قال إن الوضع في سوريا أصبح مريض وحاولت الإسقاط عليه من خلال هذه الأسماء.

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تتكون إدارة مهرجان "الإسكندرية للفيلم القصير" من محمد محمود رئيسًا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة آكت، أفلام مصر العالمية، محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية

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