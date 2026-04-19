أمال ماهر تتألق بإطلالة ملكية تخطف الأنظار.. وأناقة هادئة تبرز جمالها

خطفت الفنانة آمال ماهر الأنظار بأحدث ظهور لها، وتألقت بإطلالة أنيقة جمعت بين الفخامة والنعومة، في جلسة تصوير مميزة عكست ذوقها الراقي.

وظهرت آمال ماهر بفستان طويل باللون البيج المائل للذهبي، تميز بتطريزات دقيقة أضفت لمسة فاخرة على التصميم، مع قصة انسيابية أبرزت أناقتها، فيما اعتمدت تسريحة شعر مموجة منسدلة على كتفيها، ومكياج هادئ أبرز ملامحها الطبيعية.

وجاءت الإطلالة متكاملة مع إضاءة دافئة أضفت أجواء راقية على الصور، ما جعلها تبدو وكأنها في لوحة فنية كلاسيكية، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحرص آمال ماهر دائمًا على الظهور بإطلالات مميزة تعكس شخصيتها الهادئة وأسلوبها الأنيق، لتظل واحدة من أبرز أيقونات الأناقة في الوسط الفني