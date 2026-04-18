أمال ماهر تغازل زوجها أمام الجمهور في حفلتها الأخيرة.. تفاصيل

شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الفنانة آمال ماهر من خلال إحيائها حفلا فى أحد الفنادق بالإسكندرية.

و ظهرت أمال في الفيديو وهى تغنى أغنيتها الشهيرة «بعشق الغنا قدام عينيك»، أمام زوجها رجل الأعمال على محجوب.

كما أثار هذا الفديو إعجاب جمهورها،الذين اعتبروا أنها توجه كلماتها فيها لزوجها،وجاءت تعليقات الجمهور كالتالى: «ياروحى الله يهنيهم»، «حتى هو حاسس إنه الكلام موجه عليه وابتسم بطريقة عفوية.. ربنا يحفظهم»، «الله يسعدهم ويبارك فيهم».

أوشكت تذاكر حفل الفنانة أنغام، في أبو ظبي على النفاد، بعدما تم بيع التذاكر فئة 295 درهم إماراتي، وتبقى عدد محدود لفئتي 595 درهم إماراتي، 795 درهم إماراتي.

وتستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي جديد في أبوظبي يوم 25 أبريل 2026، على مسرح أرينا، ضمن سلسلة حفلات الربيع.

وتحيي أنغام، حفلها في أبوظبي، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

أغاني أنغام

في بداية شهر يناير، طرحت الفنانة أنغام أحدث أغانيها بعنوان “تيجي نسيب” على جميع المنصات الموسيقية.

أغنية “تيجي نسيب" لـ أنغام، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ونشر الفنان أكرم حسنى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يكشف فيه عن برومو أغنية “تيجى نسيب” للمطربة أنغام.

وتعاونت أنغام في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتي "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع نادر حمدي، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بـ 4 أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب".

وضم الألبوم 12 أغنية هي: وبقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب.