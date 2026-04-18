الذكرى الأولى لرحيل الإعلامي صبحي عطري.. حضور لا يغيب وصوت ما زال حيا

افتتاح سفارة بالقدس وخط طيران مباشر.. رئيس الأرجنتين يصل إلى إسرائيل
هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر تضرب سواحل جزيرة كريت اليونانية
رينو تعلن أحدث قائمة أسعار سياراتها في السوق المصرية منتصف أبريل 2026
هيرميس تنجح في تنفيذ طرح ثانوي لأسهم ڤاليو عبر سجل الاكتتاب المعجل بقيمة 53.8 مليون سهم
جيش الاحتلال: القضاء على قادة حزب الله في بنت جبيل قبل وقف إطلاق النار
جيش الاحتلال: اغتيال قائد حزب الله في بلدة بنت جبيل اللبنانية
البسمة تعود إلى 365 ألف عامل.. مصر تنقذ آلاف المصانع المتعثرة ضمن خطة شاملة لدعم الصناعة وخلق فرص العمل
مي سليم تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد
قلق داخل الزمالك .. أوروبا تراقب حسام عبد المجيد والنادي يدرس البيع أو التجديد .. سيناريوهات مصير اللاعب
هل يجوز الوضوء للصلاة أثناء الاستحمام؟.. الإفتاء توضح
بعد إعادة غلق مضيق هرمز.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الأحد
مصرع سائق وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بالمنوفية
فن وثقافة

في الذكرى الأولى لرحيل الإعلامي صبحي عطري… حضور لا يغيب وصوت ما زال حيًا
أوركيد سامي

تحلّ اليوم الذكرى الأولى لرحيل الإعلامي صبحي عطري، أحد أبرز الوجوه الإعلامية التي تركت بصمة واضحة في المشهد العربي، بصوته الهادئ وحضوره المهني الذي جمع بين الرصانة والقرب من الناس. 

وعلى الرغم من مرور عام كامل على غيابه، إلا أن أثره ما زال حاضرًا في ذاكرة زملائه ومحبيه، وفي أرشيف إعلامي غنيّ يعكس مسيرة حافلة بالعطاء.

عرف صبحي عطري بأسلوبه المتزن وقدرته على تقديم المعلومة بسلاسة واحتراف، حيث استطاع أن يكوّن علاقة ثقة مع جمهوره عبر سنوات من العمل الجاد والمتواصل. لم يكن مجرد ناقل للأخبار، بل كان صوتًا يعكس هموم الناس ويواكب التحولات، مقدمًا محتوى يوازن بين المصداقية والإنسانية.

وخلال مسيرته، شارك في تغطية العديد من الأحداث المهمة، وترك بصمته في البرامج التي قدمها، سواء الإخبارية أو الحوارية، حيث تميّز بحضوره الهادئ وثقافته الواسعة. وقد أشاد زملاؤه بمهنيته العالية وروحه المتعاونة، مؤكدين أن غيابه شكّل خسارة حقيقية للمجال الإعلامي.

وفي هذه المناسبة، استعاد محبوه على منصات التواصل الاجتماعي أبرز لحظاته، متداولين مقاطع فيديو وصورًا توثّق مسيرته، ومعبّرين عن اشتياقهم لصوته الذي اعتادوا عليه. 

كما كتب العديد من الإعلاميين كلمات مؤثرة، استحضروا فيها مواقفه الإنسانية ومهنيته التي كانت مثالًا يُحتذى به.
ورغم رحيله، يبقى صبحي عطري حاضرًا بما قدّمه، إذ لا تُقاس قيمة الإعلامي بعدد السنوات التي قضاها على الشاشة فقط، بل بما يتركه من أثر في وعي الناس وذاكرتهم. 

وفي الذكرى الأولى لغيابه، تتجدد الدعوات بالرحمة له، والتأكيد على أن الإرث المهني الصادق لا يموت.
رحل الجسد، لكن الصوت باقٍ… وتبقى الذكرى حاضرة، تروي سيرة إعلامي ترك خلفه ما يستحق أن يُروى.

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

منصات الترفيه الرقمي في المنطقة تسجل 1.256 مليار درهم إيرادات خلال 2025

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة "جباليا" شمال قطاع غزة

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة "جباليا" شمال قطاع غزة

تفاقم أزمات اللجوء يتصدر لقاء أبو الغيط وبرهم صالح

تفاقم أزمات اللجوء والنزوح في السودان يتصدر لقاء أبو الغيط وبرهم صالح

بالصور

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد