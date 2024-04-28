الإسكندرية للفيلم القصير.. ماستر كلاس مع مصمم المناظر السينمائية أحمد فايز اليوم

يقيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة ماستر كلاس مع مع مصمم المناظر السينمائية أحمد فايز، حول كيفية تحضير مصمم المناظر للعمل من بداية البحث ثم الرسم إلى التنفيذ.

ويدير الماستر المدير الفني موني محمود ،اليوم الأحد الساعة الواحدة ظهراً بمتحف اليوناني الروماني.



وكان قد وقع اختيار إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، على ثلاثة من صناع الأفلام لتكريمهم بالدورة الـ10 للمهرجان والتي تستمر فعالياتها حتى 30 إبريل.



وأعرب محمد محمود رئيس المهرجان عن تقديره لمسيرة ثلاثة مبدعين، قدموا علامات مضيئة في صناعة الأفلام القصيرة بشكل خاص، والسينما بصورة عامة، وهم الفنان سيد رجب، المصور والمخرج إسلام كمال، ومنفذ الديكور وصانع التروكاج أحمد عرابي.