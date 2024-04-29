عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتراجع جديد.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بعد قفزة كبيرة تخطت خلالها 3300 جنيه نتيجة زيادة الأوقية عالميا ، حيث تخطى سعر الجرام من عيار 24 نحو 3500 جنيه حينها، قبل أن يعود للتراجع بنحو 100 دولار في سعر الأوقية اليوم من اعلى سعر.

سعر جرام الذهب 

وتراجعت أسعار الذهب عيار 18 إلى 2,631 جنيه للبيع بعدما تجاوز بعد 2800 جنيه، ويظل متراجعا بقوة عن أعلى سعر في موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

الذهب 

أسعار الذهب اليوم عيار 21 

كا يبحث الكثير عن  سعر جرام الذهب عيار 21 عند شراؤه من محلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

وعن سعر عيار 21 في مصر الآن، فيكون حاليا متراجعا بفارق كبير أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا بدون مصنعية، على خلفية هبوط الدولار وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

فقد 160 جنيها.. سر انخفاض أسعار الذهب في مصر

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

وزير المالية : انتهاء مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك خلال أيام

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 28-4-2024

سعر الذهب اليوم الأحد 28-4-2024 في محلات الصاغة

الرقابة المالية: صناديق الذهب أحد أدوات تعزيز جهود الهيئة لزيادة مستويات الشمول المالي

سعر الذهب الآن 

وتراجع الجنيه الذهب والمهم لدى فئة كبيرة من الراغبين في حفظ أموالهم واستثمارها، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

سجل الجنيه الذهب تراجعا ليبدأ من نحو 24,720 جنيه بعد 25800 جنيه بفارق يزيد على 1000 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

ونقدم لكم آخر أسعار الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية في هذا التقرير ، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين في مصر : 3,531 جنيها للشراء و 3,509 جنيهات للبيع .

سعر الذهب عيار 21 

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين : 3,090 جنيهات للشراء و 3,070 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الاثنين : 2,649 جنيهًا للشراء و 2,631 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الاثنين : 2,060 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين عيار 24 : 24,720 جنيها للشراء و 24,560 جنيها للبيع.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب سعر الذهب اليوم عيار 21 سعر الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل أثرت حملات المقاطعة؟.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتراجع جديد.. وعيار 21 الآن مفاجأة

55 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض ينهار بسبب تراجع الأعلاف

37500 للطن.. انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير وعز يفقد 4500 جنيه

يعاقب فورا .. خالد الغندور يفتح النار علي نجم الزمالك

وزير الاتصالات: التعاقد مع 60 شركة لتوفير 65 ألف وظيفة للشباب

موضوعات متعلقة

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

فقد 160 جنيها.. سر انخفاض أسعار الذهب في مصر

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انخفاض بأسعار الذهب في الإمارات

أقل جرام يسجل 2060 جنيهًا.. تراجع كبير يضرب أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

دعاء الفرج العاجل مجرب.. كثير من المأثورات والأدعية

عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق

تطبيقات أساسية طال انتظارها تعتزم شركة آبل تحديثها في هواتف آيفون..فما هي؟

الأيام المقدسة في الكنيسة الأرثوذكسية.. ماذا تعرف عن أسبوع آلام المسيح؟

تجدد للزمالك ولا تروح السعودية؟.. محمد عواد: كل شيء وارد

ارتفاع الجنيه مقابل الدولار في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض × أسود.. هدى الإتربي تشعل السوشيال ميديا بفستانها

لوك يكشف نحافتها.. مي عز الدين تصدم متابعيها

وسط الطبيعة.. مي عمر تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

بميزات خارقة حتعوضك عن Apple Watch.. انطلاق ساعات Galaxy Watch7

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ