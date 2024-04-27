وزير المالية : انتهاء مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك خلال أيام

تنتهي مبادرة إعفاء واردات الذهب من الرسوم والضرائب الجمركية في الثلث الأول من مايو المقبل، والتي سبق وأن أعلنت عنها الحكومة مايو الماضي بواقع عام واحد.

واعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية في تصريحات صحفية، أن إجمالي واردات الذهب التي أعفته الحكومة من الرسوم الجمركية تقدر بنحو 4.6 طن بعد عام من إطلاق تلك المبادرة في مايو الماضي.

وقال وزير المالية إن الحكومة حتى الآن لم تضع أي تصورا بشأن تمديد استمرار المبادرة لفترة جديدة، مؤكدا أن الأمر مرهونا بقرار من الدكتور مصطفي مدبولي،رئيس الوزراء.

وفي مايو الماضي اعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن إعفاء واردات الذهب المعد للاستخدام الشخصي من الضريبية الجمركية لمدة عام تبدأ من مايو 2023 حتي 10 من نفس الشهر من العام الجاري.

وحسبما اعلنت منصة آي صاغة قبل قليل، عن تراجع أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 2.3 % وبقيمة 54 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، كما شهد المعدن الأصفر حالة من التماسك والثبات، بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية، ووسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي في الأول من مايو المقبل، لتحديد مصير أسعار الفائدة.

قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3110 جنيهات، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن أغلقت الأوقية مساء أمس عند مستوى 2337 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3554 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2666 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24880 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3100 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3105 جنيهات، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 20 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2334 دولارًا، ولامست مستوى 2350 دولارًا واختتمت التعاملات عند مستوى 2337 دولارًا.

وفي سياق متصل، ارتفعت معدلات التضخم في الولايات المتحدة بأكبر من التوقعات على أساس سنوي في شهر مارس الماضي، والتي تعزز من استمرار الفيدرالي الأمريكي في تطبيق سياسته المتشددة، وتأجيل خفض أسعار الفائدة لشهر سبتمبر المقبل.

وكشفت وزارة التجارة الأمريكية أمس الجمعة في قرير لها، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 2.8% عن العام الماضي في شهر مارس.

في حين سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس شهري 0.3% في شهر مارس، وسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي على أساس سنوي نحو 2.7.

ولفت التقرير، إلى ارتفاع الدخل الشخصي بنسبة 0.5% الشهر الماضي، كما ارتفع معدل الإنفاق الشخصي بنسبة 0.8%.