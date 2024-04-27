لو هتشتري الشبكة .. تراجع كبير يضرب أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

يسعى العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلى متابعة أسعار الذهب وأيضا المستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.



كما يتابع المستثمرين أيضا أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.



يعتبر الذهب ملاذ آمن للكثيرين فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين .



أسعار الذهب اليوم السبت



وسجلت أسعار الذهب اليوم السبت في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3542 جنيهًا

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3100 جنيه

- ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2657 جنيهًا

- وحقق سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2066 جنيهًا.

- سجل سعر جنيه الذهب اليوم عيار 21، في سوق الصاغة، 24800 جنيه بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة

سعر الذهب بالمصنعية



تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب أول خسارة في 6 أسابيع، وذلك على الرغم من ارتفاعه بآخر تداولات الأسبوع، الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع بما يتماشى مع التوقعات.

سجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية تراجعا أسبوعيا بنسبة 2.26 بالمئة، لتتراجع إلى 2337.96 دولارا للأونصة، لتسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر، وذلك بعد تفادي تصعيد كبير في أزمة الشرق الأوسط.



فيما صعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة الشهر الماضي بما يتماشى مع التوقعات، وهو تطور من غير المرجح أن يغير التوقعات بأن يرجئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر.

وهبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور البيانات، وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية.

وتقلل أسعار الفائدة الأعلى من جاذبية حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وسجلت أسعار الفضة في المعاملات الفورية تراجعا أسبوعيا كبيرا بأكثر من 5 بالمئة، لتتراجع إلى 27.2 دولارا للأونصة.