وئام عثمان: المشهد الانتخابي يعكس وعياً سياسياً متزايداً وتصاعد قوة المستقلين

قالت الدكتورة وئام عثمان، أستاذة العلوم السياسية، إن المشهد الانتخابي الحالي أعاد ترتيب القوة السياسية على أساس قرب المرشحين من الشارع، مشيرة إلى تراجع الأطر الشكلية والنمطية التقليدية التي اعتاد عليها المشهد السياسي في السنوات السابقة، إلى جانب تصاعد واضح لقوة المستقلين.

الاستعدادات الانتخابية وبيانات الرئيس

وأضافت عثمان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» على قناة دي إم سي، أن المواطن أظهر وعياً ونضجاً أكبر في هذه الانتخابات، نتيجة طول فترة الاستعدادات الانتخابية وبيان الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما ساهم في ترسيخ وعي سياسي واضح وتحفيز الشعور بالمسؤولية تجاه المشاركة في الانتخابات.

أهمية المشاركة المجتمعية الفعالة

وأوضحت أستاذة العلوم السياسية أن هذا التطور يعكس تغيراً إيجابياً في سلوك الناخبين، ويعزز أهمية المشاركة المجتمعية الفعالة في رسم ملامح الحياة السياسية المقبلة في مصر.