مفوض العون الإنساني: أعداد نازحي كردفان بمدينة الأبيض تجاوزت 200 ألف

كشف المنا دفع الله محمد جبارة، مفوض العون الإنساني بولاية غرب كردفان، أن أعداد نازحي الولاية بمدينة الأبيض تجاوزت 200 ألف نازح، غالبيتهم من الأطفال، مؤكداً الحاجة الماسة إلى تدخلات إنسانية عاجلة في مجالات الغذاء والإيواء والكساء لمواجهة تحديات فصل الشتاء.



وأشاد جبارة بجهود جمعية الكشافة السودانية، داعياً المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية إلى تكثيف تدخلاتها لمجابهة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة.

جاء ذلك خلال تدشين جمعية الكشافة السودانية بولاية شمال كردفان الوثبة الثانية لتوزيع معينات فصل الشتاء لنازحي غرب كردفان بمدينة الأبيض.

من جانبه أوضح مفوض البرامج بجمعية الكشافة السودانية بشمال كردفان، محمد إبراهيم محمد سعد، أن البرنامج نُفذ بتمويل من السودانيين المقيمين بالدنمارك، واستهدف 200 أسرة من نازحي ولاية غرب كردفان بمركز الرحمانية بمدينة الأبيض.





وأضاف أن الجمعية نفذت عدداً من المبادرات الإنسانية خلال فترة الحرب، مؤكداً استمرار الجهود لتوسيع نطاق التدخلات المقبلة لتشمل عدداً أكبر من المستفيدين.