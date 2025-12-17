قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد أبو بكر: معدل الفقر يفرض إعادة النظر في السياسات الاقتصادية
إقالات وإعادة هيكلة|قرارات عاجلة من "مدارس النيل" بعد واقعة الاعتداء على التلاميذ
أحمد حسن: المصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي يتفاوضون لضم حمزة علاء
لتخويف المستثمرين.. أحمد موسى: منجم السكري واجه حملات تشويه وبلاغات كيدية بعد 2011
لا شبهة جنائية.. النيابة العامة تُصرّح بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور
خير كبير.. أحمد موسى يتحدث عن منجم السكري ويكشف الحقائق
270 مليون جرعة سنويا.. مصر تدشن أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات وتوطين التكنولوجيا الحيوية
تعليم الجيزة تعلن نتيجة التنسيق الرابع للصف الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس
انتخابات النواب.. تقرير حقوقي: المشهد يشتعل في دوائر الإعادة مع اقتراب الحسم
توافد ملحوظ للناخبين في الإسماعيلية عقب إعادة فتح صناديق الاقتراع .. تفاصيل
مظهر غير لائق.. أمين الإفتاء يوضح حكم حلاقة القزع وشكله المنهي عنه شرعا
برلماني: المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات تعكس وعي المواطنين
أخبار العالم

مفوض العون الإنساني: أعداد نازحي كردفان بمدينة الأبيض تجاوزت 200 ألف

هاجر رزق

كشف المنا دفع الله محمد جبارة،  مفوض العون الإنساني بولاية غرب كردفان، أن أعداد نازحي الولاية بمدينة الأبيض تجاوزت 200 ألف نازح، غالبيتهم من الأطفال، مؤكداً الحاجة الماسة إلى تدخلات إنسانية عاجلة في مجالات الغذاء والإيواء والكساء لمواجهة تحديات فصل الشتاء.


 وأشاد جبارة بجهود جمعية الكشافة السودانية، داعياً المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية إلى تكثيف تدخلاتها لمجابهة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة.

جاء ذلك خلال تدشين جمعية الكشافة السودانية بولاية شمال كردفان الوثبة الثانية لتوزيع معينات فصل الشتاء لنازحي غرب كردفان بمدينة الأبيض.

من جانبه أوضح مفوض البرامج بجمعية الكشافة السودانية بشمال كردفان، محمد إبراهيم محمد سعد، أن البرنامج نُفذ بتمويل من السودانيين المقيمين بالدنمارك، واستهدف 200 أسرة من نازحي ولاية غرب كردفان بمركز الرحمانية بمدينة الأبيض.


 

وأضاف أن الجمعية نفذت عدداً من المبادرات الإنسانية خلال فترة الحرب، مؤكداً استمرار الجهود لتوسيع نطاق التدخلات المقبلة لتشمل عدداً أكبر من المستفيدين.

نازحي تدخلات إنسانية مجالات الغذاء الإيواء فصل الشتاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

