سعر الذهب اليوم الأحد 28-4-2024 في محلات الصاغة

شهد سعر الذهب في مصر ثباتًا مع مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 28-4-2024، في محلات الصاغة دون أي تغيير يذكر على مستوى الأعيرة الذهبية على اختلاف أنواعها وأشكالها.

وهوى سعر المعدن الأصفر في ختام تعاملات أمس مقدار طفيف لم يجاوز 10 جنيهات في الجرام الواحد، على مستوى الأعيرة المختلفة بمعظم مناطق ومدن الجمهورية.

أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 2335 دولارًا للبيع و 2336 دولارًا للشراء.

عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 2059 جنيهًا للبيع و 2072 جنيهًا للشراء.

عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 2640 جنيهًا للبيع و2657 جنيهًا للشراء.

عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأعلى فئة نحو 3520 جنيهًا للبيع و 3542 جنيهًا للشراء.

عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 3080 جنيهًا للبيع و 3100 جنيه للشراء.

الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 24.64 ألف جنيه للبيع و 24.8 ألف جنيه للشراء.

تراجع في البورصات العالمية

وتراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 2.3 % وبقيمة 54 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، كما شهد المعدن الأصفر حالة من التماسك والثبات، بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية، ووسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي في الأول من مايو المقبل، لتحديد مصير أسعار الفائدة.

قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3110 جنيهات، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن أغلقت الأوقية مساء الجمعة عند مستوى 2337 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3554 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2666 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24880 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات الجمعة الماضية افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3100 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3105 جنيهات، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 20 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2334 دولارًا، ولامست مستوى 2350 دولارًا واختتمت التعاملات عند مستوى 2337 دولارًا.

معدلات التضخم



وفي سياق متصل، ارتفعت معدلات التضخم في الولايات المتحدة بأكبر من التوقعات على أساس سنوي في شهر مارس الماضي، والتي تعزز من استمرار الفيدرالي الأمريكي في تطبيق سياسته المتشددة، وتأجيل خفض أسعار الفائدة لشهر سبتمبر المقبل.

وكشفت وزارة التجارة الأمريكية أمس الجمعة في قرير لها، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 2.8% عن العام الماضي في شهر مارس.

في حين سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس شهري 0.3% في شهر مارس، وسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي على أساس سنوي نحو 2.7.

ولفت التقرير، إلى ارتفاع الدخل الشخصي بنسبة 0.5% الشهر الماضي، كما ارتفع معدل الإنفاق الشخصي بنسبة 0.8%.