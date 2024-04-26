تحرك طفيف في أسعار الذهب بعد صعود الأوقية

ارتفع سعر الذهب في مصر بشكل طفيف خلال تداولات الأمس في ظل تأثر سعر الذهب المحلي بتحركات سعر اونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى استمرار التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3110 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3115 جنيه للجرام، وكان قد ارتفع يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 3100 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3090 جنيه للجرام.

ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي ساعد على ارتفاع سعر الذهب بمصر خلال جلسة اليوم، وذلك بعد ارتفاع طفيف آخر أمس، حيث يستمر التذبذب حول المستوى 3100 جنيه للجرام، والذي يوضح عدم وجود اتجاه واضح في السوق خلال الفترة الحالية، وأن السعر يعتمد فقط على التغيرات في سعر الأونصة العالمية وسعر الصرف.

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية يوم أمس بشكل طفيف ليسجل متوسط 47.95 جنيه لكل دولار، حيث شهد تراجعات متتالية منذ بداية الأسبوع، وهو الأمر الذي قلل من فرص ارتفاع سعر الذهب هذا الأسبوع.

سعر الدولار التحوطي الذي يسعر به الذهب قد تراجع أيضاً ليصبح أقل من سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، في ظل استمرار عمليات تصدير الذهب لتعويض ضعف الطلب المحلي خلال الفترة الحالية.

بينما نجد أن مبادرة زيرو جمارك المسئولة عن دخول الذهب بصحبة العائدين من الخارج بدون رسوم جمركية من المفترض لها أن تنتهي في 10 مايو القادم، وهو ما سيكون له تأثير على حركة سعر الذهب المحلي.

تساهم المبادرة في زيادة المعروض من الذهب المحلي في ظل توقف عمليات استيراد الذهب، وبالتالي مع توقف المبادرة واستمرار عمليات التصدير الحالية للذهب قد نشهد عودة الأسعار إلى الارتفاع، خاصة في حال عاد الطلب المحلي إلى التزايد حيث سنشهد تراجع في المعروض من الذهب وبالتالي ارتفاع في السعر.

وفي سياق منفصل توقعت مؤسسة جولدمان ساكس العالمية هذا الأسبوع أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بمقدار 2% خلال اجتماعه القادم في شهر مايو، حيث تتوقع المؤسسة العالمية تراجع التضخم إلى 20% بنهاية العام الجاري.

وقد أشار البنك المركزي المصري في تقرير أخير له أن مصر قد قامت بسداد أكثر من 28.8 مليار دولار خلال 12 شهر من أكتوبر 2022 وحتى سبتمبر 2023، وذلك لسداد أقساط ديون وفوائد مستحقة، ليشير البنك ان إجمالي حجم الدين الخارجي لمصر وصل إلى 164.5 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2023.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع لليوم الثاني على التوالي ليسجل أعلى مستوى في 4 جلسات وذلك بعد بيانات النمو الأمريكية الأقل من المتوقع التي صدرت يوم أمس، بينما تترقب الأسواق اليوم صدور البيانات الأهم هذا الأسبوع وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مقياس التضخم المفضل للبنك الفيدرالي.

تحرك الذهب المحلي يوم امس في نطاق ضيق من التداولات ليغلق على ارتفاع محدود في ظل ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، بينما يستمر سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية في التراجع الأمر الذي يحد من فرص ارتفاع سعر الذهب المحلي.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بعد أن استطاع أن يغلق جلسة الأمس فوق مستوى المقاومة 2330 دولار للأونصة، الأمر الذي زاد من زخم الصعود ليدفع السعر إلى الارتفاع اليوم ليصل إلى المستوى 2350 دولار للأونصة.

سعر الذهب يستهدف حالياً المستوى 2365 دولار للأونصة ولكن البيانات الأمريكية التي تصدر اليوم سيكون لها تأثير كبير على حركة الدولار وبالتالي على أداء الذهب العالمي.

أما عن السعر المحلي:

ارتفع سعر الذهب المحلي يوم أمس بشكل طفيف ليغلق عند المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21، ليفشل السعر في الاغلاق تحت هذا المستوى ويستمر في التذبذب حول هذه المنطقة، يأتي هذا في ظل عدم وضوح اتجاه الذهب المحلي في ظل تغيرات سعر أونصة الذهب العالمي وتحركات سعر الصرف في البنوك الرسمية.

ستترقب الأسواق اليوم حركة السعر حول المستوى 3100 جنيه للجرام لمعرفة قدرة حركة السعر على تخطي هذا المستوى وهل سيجد الدعم من السعر العالمي إذا استمر في الارتفاع.