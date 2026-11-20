حقق مانشستر سيتي الفوز في مبارياته السبع الأولى هذا الموسم، قبل أن تثبت إدانته بارتكاب مخالفات مالية واسعة النطاق، ما جعل مستقبل النادي محاطاً بحالة من عدم اليقين.

ومنذ صدور ذلك القرار المدوي، لم يحقق الفريق سوى أربعة انتصارات في تسع مباريات، بما في ذلك الهزيمة في آخر ثلاث مواجهات له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هل هي مجرد صدفة؟ يعتقد إنزو ماريسكا ذلك.

وقال مدرب مانشستر سيتي اليوم الجمعة، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت القضية القانونية الكبرى التي تلاحق النادي تؤثر على لاعبيه: "لا أعتقد أن اللاعبين يركزون على هذا الضجيج".

ويستخدم ماريسكا مصطلح "الضجيج" لوصف كل ما يتعلق بهذه الفضيحة التي تهدد بقلب موازين كرة القدم الإنجليزية؛ ففي حال فشل مانشستر سيتي في الاستئناف الذي قدمه ضد قرار لجنة التحقيق -الذي خلص إلى أن الملاك القادمين من أبوظبي قاموا بتضخيم الإيرادات بشكل مصطنع بأكثر من مليار دولار على مدى عقد تقريبًا للالتفاف على قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي- فقد يواجه النادي عواقب وخيمة.

ومن جانبه، نفى مانشستر سيتي دائمًا ارتكاب أي مخالفات، مؤكدًا أنه سيخوض معركة "لا هوادة فيها" لتبرئة ساحته.

ومع ذلك، في حال خسارة الاستئناف، قد يواجه النادي عقوبات قاسية، منها خصم عدد كبير من النقاط، وهو ما قد يؤدي إلى هبوط الفريق أو حتى استبعاده تمامًا من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد لا تُفرض هذه العقوبات إلا بعد صدور قرار الاستئناف، وهو أمر قد يستغرق وقتًا حتى العام المقبل.

لذا، طُرح على ماريسكا سؤال عما إذا كان هذا الأمر يشغل بال اللاعبين أثناء وجودهم على أرض الملعب؛ خاصة وأن بعضهم -مثل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة- واجهوا أسئلة حول هذه القضية أثناء التزاماتهم الإعلامية.

وأجاب ماريسكا: "لا أعتقد أنهم قلقون بشأن ذلك".

وأشار ماريسكا إلى هزائم مانشستر سيتي الثلاث المتتالية في الدوري -أمام أستون فيلا، وبرايتون، ونوتنجهام فورست- معتبرًا أن فريقه كان بإمكانه الفوز في تلك المباريات الثلاث، تمامًا كما أشار إلى أن فريقه ربما لم يكن يستحق الفوز في كل من مبارياته السبع الأولى. بدأت الأخطاء الفردية تكلف فريق "سيتي" ثمنًا باهظًا، في حين أقر ماريسكا بأن اللاعبين لا يزالون في مرحلة التأقلم مع أسلوبه في اللعب، وذلك في أعقاب رحيل المدرب الذي استمر طويلاً مع الفريق، بيب جوارديولا.

ويخضع التوازن وتشكيلة خط وسط "سيتي" الجديد -الذي أُنفقت عليه مبالغ طائلة ويضم الصفقات الصيفية إليوت أندرسون وإنزو فرنانديز- للتدقيق، لا سيما وأن خط الدفاع لا يبدو محصناً بشكل كافٍ.

ويرى ماريسكا أن الأمر يتعلق بالفريق ككل.

وأضاف ماريسكا: "سنعمل على إيجاد المزيد من الحلول لتحقيق توازن أفضل، سواء في الخط الدفاعي أو خط الوسط أو في الهجوم".

ويسعى "سيتي" لتحقيق فوزه الحادي والعشرين على التوالي أمام فولهام، عندما يلتقي الفريقان على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الدوري يوم السبت، في افتتاح الجولة الحادية عشرة.

ويحتل "سيتي" المركز الثالث في جدول الترتيب، بفارق ست نقاط خلف أرسنال صاحب الصدارة.