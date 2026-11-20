لا ينوي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اتخاذ إجراء قانوني ضد مشغل طائرة مسيرة صور الحصة التدريبية للنادي هذا الأسبوع، لكنه حذر من أن أي شخص مسؤول عن وقوع حوادث أخرى سيواجه مخاطر قانونية ومالية كبيرة.

واعتذر المشغل، الذي عرف نفسه باسم كولين لكنه لم يكشف عن اسمه بالكامل، في وقت سابق اليوم الجمعة عما وصفه بأنه خطأ فادح في التقدير، وحذف اللقطات من قناته على يوتيوب.

ونشرت اللقطات، التي صورت في مقر تدريبات يونايتد في كارينجتون خلال الحصة التدريبية الأولى للمدرب الجديد ماوريسيو بوتشيتينو أمس الخميس، عبر الإنترنت تحت اسم المستخدم عبر حساب يحمل اسم (سي.سي أوفرفيو).

وقال صاحب الحساب في بيان نشره على قناته على يوتيوب اليوم الجمعة إنه رغم أن تحليق الطائرة المسيرة كان قانونيا وفقا للوائح المنظمة لاستخدامها، فإن تصوير الحصة التدريبية كان "غير أخلاقي".

وأضاف: "كان هدفي الوحيد توثيق الظهور الأول لماوريسيو بوتشيتينو بزي مانشستر يونايتد التدريبي وإتاحته للمشجعين".

وتابع: "أقر تماما بأن ما فعلته كان خاطئا، وأعتذر إلى مانشستر يونايتد وماوريسيو بوتشيتينو واللاعبين. وآمل ألا يكون لما حدث أي تأثير على نتائج المباريات".

وقال مصدر في النادي إنه لم يحدث أي خرق أمني في مقر التدريبات في كارينجتون، وإنه رغم عدم وضوح ما إذا كان الحادث قد شكل انتهاكا للقوانين المنظمة لاستخدام الطائرات المسيرة، فإن يونايتد يعتقد أنه انتهك عددا من القوانين الأخرى.

وأضاف المصدر أن مشغل الطائرة المسيرة فعل الصواب باعتذاره وحذف المحتوى من دون أن يتواصل معه يونايتد.

وأوضح مشغل الطائرة المسيرة أنه افترض، عن طريق الخطأ، أن اللقطات ستقتصر على تدريبات الإحماء، وأن الحصة ستكون متاحة للتغطية الإعلامية بصورة أوسع.

كما نفى وجود أي صلة لليفربول، أو لأي ناد آخر، بقراره تصوير المران في كارينجتون.

وقال "لقد حذفت الفيديو من القناة".

ووصل بوتشيتينو إلى مانشستر يونايتد هذا الأسبوع بعد رحيله عن تدريب المنتخب الأمريكي، ليتولى المسؤولية خلفا لمايكل كاريك، ويبدأ مشواره باختبار صعب أمام ليفربول على ملعب أنفيلد يوم الأحد.

ويعيش يونايتد بداية متعثرة للموسم، إذ يحتل المركز الثامن عشر بعدما حقق فوزا واحدا فقط في أول عشر مباريات، فيما يأتي ليفربول في المركز الرابع.