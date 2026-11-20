استعاد راضي الجعايدي، نجم الكرة التونسية، ذكريات مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين في إحدى البطولات الدولية، معبرًا عن حزنه بسبب خسارة الفراعنة، ومؤكدًا أن المنتخب المصري كان قادرًا على التعامل مع المباراة بصورة أكثر واقعية.

منتخب مصر

وقال راضي الجعايدي، خلال تصريحاته التلفزيونية ببرنامج «ستاد مصر» عبر قناة مودرن: «أتذكر مباراة مصر والأرجنتين، كان باستطاعة المنتخب المصري التعامل مع المباراة بكل واقعية، تأثرت بالهزيمة لأن في وقت من الأوقات كنا نحلم بتأهل منتخب مصر لربع النهائي».

وأضاف نجم الكرة التونسية أن خبرات المنتخب الأرجنتيني، خاصة في النواحي الهجومية ووجود ليونيل ميسي، لعبت دورًا حاسمًا في نتيجة اللقاء، موضحًا أن لاعبي الأرجنتين استغلوا الأخطاء الدفاعية للمنتخب المصري في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ومن جانبه، تفاعل عبد الرحمن طارق مع حديث الجعايدي، معلقًا بطريقة ساخرة: «بتفكرنا ليه يا كابتن راضي»، في إشارة إلى مرارة تذكر خسارة المنتخب المصري أمام الأرجنتين.