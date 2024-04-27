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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

تحركت أسعار الذهب اليوم في مصر بعد تراجعا كبيرا نتيجة هبوط الأوقية عالميا ، حيث تخطى سعر الجرام من عيار 24 نحو 3500 جنيه.

سعر جرام الذهب 

وتحركت أسعار الذهب عيار 18 إلى 2665.75  جنيه بعدما تجاوز بعد 2635 جنيها أمس للبيع، ويظل متراجعا بقوة عن أعلى سعر في موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

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سعر الذهب اليوم عيار 21 

أما  سعر جرام الذهب عيار 21 بمحلات الصاغة فشهد تراجعا، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

الذهب 

وعن سعر عيار 21 في مصر الآن، فيكون حاليا متراجعا بفارق كبير أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا بدون مصنعية، على خلفية هبوط الدولار وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

سعر الذهب الآن 

تحرك الجنيه الذهب والمهم لدى فئة كبيرة من الراغبين في حفظ أموالهم واستثمارها، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

سجل الجنيه الذهب تراجعا ليبدأ من نحو 24880 جنيه بعد 24800 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

ونقدم لكم آخر أسعار الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية في هذا التقرير ، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

الذهب 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت في مصر : 3554.25 جنيه للشراء و 3531.5 جنيه للبيع .

سعر الذهب عيار 21 

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت : 3110 جنيهات للشراء و 3090 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم السبت : 2665 جنيهًا للشراء و 2648 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم السبت : 2073 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت عيار 24 : 24880 جنيها للشراء و 24720 جنيها للبيع.

أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر الجرام عيار 24 سعر الذهب عيار 21 الذهب الان

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