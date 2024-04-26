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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل جرام يسجل 2060 جنيهًا.. تراجع كبير يضرب أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يسعي العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلي متابعة أسعار الذهب وأيضا المستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب على مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.


كما يتابع المستثمرين أيضا  أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.

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أسعار أعيرة الذهب اليوم في الأسواق.. فيديو

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قرب على 2600| أسعار الذهب تخالف التوقعات وعيار 21 الآن مفاجأة


يعتبر الذهب ملاذ آمن للكثيرين فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين .

أسعار الذهب اليوم الجمعة

و بلغت أسعار الذهب اليوم الجمعة فى محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي ما:-

- سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3531 جنيهًا.

- فيما حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3090 جنيهًا.

- كما بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2648 جنيهًا.

- كما تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2060 جنيهًا.

سعر الذهب بالمصنعية


تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي تراجعت أسعار الذهب في البورصات العالمية، نتيجة اتجاه المستثمرين لجني الأرباح بعد صعود مستمر شهده المعدن الأصفر، مع ضغط من مؤسسات استثمارية سعت لجمع سيولة، بينما تحول التركيز على بيانات للاقتصاد الأمريكي لاستشفاف دلائل على المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.


وانخفض سعر الذهب العالمي في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 2313.44 دولار للأوقية في رابع جلسة على التوالي من الهبوط، كما انخفضت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2326.10 دولار للأوقية.

وهبط المعدن الأصفر بما يزيد عن 100 دولار منذ ارتفاعه إلى مستوى قياسي سجل فيه 2431.29 دولار في 12 أبريل الحالي وهبط بنسبة 3% حتى الآن هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة تحديد أسعار الفائدة لمجلس البنك المركزي الأمريكي يومي 30 أبريل والأول من مايو.

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أسعار أعيرة الذهب اليوم في الأسواق.. فيديو

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قرب على 2600| أسعار الذهب تخالف التوقعات وعيار 21 الآن مفاجأة

وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 27.09 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1% إلى 901.60 دولار وهبط البلاديوم واحدا بالمئة إلى 991 دولارا.100

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