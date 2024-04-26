قرب على 2600| أسعار الذهب تخالف التوقعات وعيار 21 الآن مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا كبيرا نتيجة خسارة الأوقية لنحو 100 دولار، حيث يبحث الكثير في مصر عن سعر الجرام من عيار 21 والذي يفضله الكثير عند الشراء ، ليسجل أقل من 3100 جنيها للبيع بعدما تخطى 3300 جنيه.

سعر جرام الذهب

هبطت أسعار الذهب عيار 18 ليقترب بقوة 2600 جنيه بعدما تجاوز 2800 جنيه، ليصل اليوم عند 2635 جنيها، ويظل متراجعا بقوة عن أعلى سعر في موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

سعر الذهب اليوم عيار 21

أما سعر جرام الذهب عيار 21 بمحلات الصاغة فشهد تراجعا، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

سعر عيار 21 في مصر الآن، يظل متراجعا بفارق كبير أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا بدون مصنعية، على خلفية هبوط الدولار وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

سعر الذهب الآن

تراجع الجنيه الذهب والمهم لدى فئة كبيرة من الراغبين في حفظ أموالهم واستثمارها، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

سجل الجنيه الذهب تراجعا ليبدأ من نحو 24800 جنيه بعد 25920 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

الذهب

أسعار الذهب مباشر

ونقدم لكم آخر أسعار الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية في هذا التقرير ، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة في مصر : 3542 جنيها للشراء و 3514 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة : 3100 جنيها للشراء و 3075 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة : 2657 جنيهًا للشراء و 2635 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الجمعة : 2066 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة عيار 24 : 24800 جنيها للشراء و 24600 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الراغبون في الشراء بالبحث عن أسعار الذهب خاصة عيار 21 بالمصنعية عند الشراء خاصة المشغولات الذهبية للشبكة والهدايا من عياري 21 و18 ويكون مختلفا من تاجر لآخر.

المصنعية تكون في الغالب بدءا من 80 جنيها بحد ادني لدى بعض التجار، وقد يصل حتى 200 جنيه تضاف على كل جرام، وتختلف من تاجر وآخر حسب شكل ووزن المشتريات، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض محلات الصاغة، فيما تكون مصنعية الذهب المستعمل قليلة.