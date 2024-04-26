عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قرب على 2600| أسعار الذهب تخالف التوقعات وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا كبيرا نتيجة خسارة الأوقية لنحو 100 دولار، حيث يبحث الكثير في مصر عن  سعر الجرام من عيار 21 والذي يفضله الكثير عند الشراء ، ليسجل أقل من 3100 جنيها للبيع بعدما تخطى 3300 جنيه.

سعر جرام الذهب 

هبطت أسعار الذهب عيار 18 ليقترب بقوة 2600 جنيه بعدما تجاوز 2800 جنيه، ليصل اليوم عند 2635 جنيها، ويظل متراجعا بقوة عن أعلى سعر في موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

1000 جنيه في 24 ساعة|الذهب يتراجع بشكل غير مسبوق وعيار 21 مفاجأة

انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميًا |تعرف على ثمن الأونصة

أسعار الذهب اليوم الخميس فى مصر 25 إبريل 2024

تذبذب قوي في أسعار الذهب اليوم بالأسواق.. ومفاجأة غير متوقعة بعيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 

أما  سعر جرام الذهب عيار 21 بمحلات الصاغة فشهد تراجعا، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

سعر عيار 21 في مصر الآن، يظل متراجعا بفارق كبير أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا بدون مصنعية، على خلفية هبوط الدولار وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

سعر الذهب الآن 

تراجع الجنيه الذهب والمهم لدى فئة كبيرة من الراغبين في حفظ أموالهم واستثمارها، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

سجل الجنيه الذهب تراجعا ليبدأ من نحو 24800 جنيه بعد 25920 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

الذهب

أسعار الذهب مباشر

ونقدم لكم آخر أسعار الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية في هذا التقرير ، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة في مصر : 3542  جنيها للشراء و 3514 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21 

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة : 3100 جنيها للشراء و 3075 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة : 2657 جنيهًا للشراء و 2635 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الجمعة : 2066 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة عيار 24 : 24800 جنيها للشراء و 24600 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الراغبون في الشراء بالبحث عن أسعار الذهب خاصة عيار 21 بالمصنعية عند الشراء خاصة المشغولات الذهبية للشبكة والهدايا من عياري 21 و18 ويكون مختلفا من تاجر لآخر.

المصنعية تكون في الغالب بدءا من 80 جنيها بحد ادني لدى بعض التجار، وقد يصل حتى 200 جنيه تضاف على كل جرام،  وتختلف من تاجر وآخر حسب شكل ووزن المشتريات، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض محلات الصاغة، فيما تكون مصنعية الذهب المستعمل قليلة.

الذهب أسعار الذهب مباشر سعر الذهب الان سعر الذهب اليوم عيار 21 سعر الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. والبيض يسجل هذا الثمن

12 درجة والأمطار رعدية|الشتاء يعود بقوة والأرصاد تفجر مفاجأة عن الساعات المقبلة

زفة في الجو.. عروسان يستأجران طائرة من مصر للطيران للاحتفال بزفافهما وسط المعازيم|فيديو

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب

تعليق صادم من رئيس نادي سموحة على انضمام موديست للفريق

قرب على 2600| أسعار الذهب تخالف التوقعات وعيار 21 الآن مفاجأة

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. 7 نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء

ننشر اعترافات المتهم الأول بتمزيق أحشاء طفل شبرا الخيمة

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الخميس فى مصر 25 إبريل 2024

انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميًا |تعرف على ثمن الأونصة

1000 جنيه في 24 ساعة|الذهب يتراجع بشكل غير مسبوق وعيار 21 مفاجأة

«آي صاغة»: استقرار نسبي في أسعار الذهب وترقب الأسواق لبيانات اقتصادية مهمة

ترشيحاتنا

انتخابات منزوعة الدسم.. أطباء الأسنان يختارون نقيبهم اليوم وهذه القضايا تتصدر المشهد

دعاء يوم الجمعة للمهموم.. كلمات تريح القلب

سنن يوم الجمعة.. وفضل قراءة سورة الكهف في أفضل أيام الله

التحريات تكشف كيف قاد متهم بالكويت جريمة سرقة أعضاء طفل شبرا الخيمة

قرب على 2600| أسعار الذهب تخالف التوقعات وعيار 21 الآن مفاجأة

الخزانة الأمريكية: كل خيارات واشنطن متاحة للرد على تهديدات الصين‎


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل التكاليف .. طريقة عمل كيكة الجبنة

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

بتصميم أنيق وميزات عصرية.. هاتف Reno Oppo Reno 11 5G

حسام داغر يحتفل بعيد ميلاده وسط أبطال مسرحية "النقطة العمياء"

فيديو

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ