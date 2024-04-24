تذبذب قوي في أسعار الذهب اليوم بالأسواق.. ومفاجأة غير متوقعة بعيار 21

سعر الذهب في مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار المحدود حيث تذبذبت أسعار الذهب عيار 21 ما بين 3100 و3300 جنيه .

وكان ذلك بفعل التغيرات في سعر أونصة الذهب العالمي والتراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3115 جنيها للجرام لينخفض إلى 3105 جنيهات، وكان قد ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3120 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3115 جنيها للجرام.

وشهد سعر الذهب يوم أمس تذبذبا واضحا حيث انخفض ليسجل أدنى مستوى عند 3075 جنيها للجرام قبل أن يعود إلى الارتفاع ويغلق فوق المستوى 3100 جنيه للجرام، وذلك بسبب التغيرات التي شهدها سعر أونصة الذهب العالمي يوم أمس.

وعالميًا، تراجعت أسعار أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الأربعاء في محاولة لاستكمال حركة التصحيح السلبي التي بدأت منذ بداية الأسبوع، وذلك بعد أن تقلصت خسائر الذهب بشكل كبير خلال جلسة الأمس ليدخل في تحركات عرضية تميل للهبوط خلال تداولات اليوم.

سجل سعر أونصة الذهب انخفاض خلال جلسة اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 2311 دولار للأونصة ويتداول حالياً عند 2315 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2322 دولار للأونصة.

يأتي هذا بعد ان انخفض سعر الذهب بشكل كبير يوم أمس ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين عند 2291 دولار للأونصة قبل أن يقلص خسائره قبل اغلاق جلسة الأمس ويغلق عند المستوى 2322 دولار للأونصة بعد أن وجد الدعم من الانخفاض في مستويات الدولار الأمريكي، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون

سعر الذهب عالميًا

وعالميًا، سجّل سعر الذهب 2321 دولارًا للأوقية.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب اليوم الأربعاء ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2790 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3105 جنيهات مقارنة 3255 جنيهًا الأربعاء الماضي.

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3549 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 24.840 جنيهًا

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أول صافي تدفقات نقدية داخلة خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس بمقدار 1 طن ذهب، بعد 10 أسابيع متتالية من تسجيل صافي تدفقات خارجة.

ويدل هذا على عودة الاهتمام بالطلب الاستثماري على الذهب نتيجة لاقتناع الأسواق أن أسعار الفائدة الأمريكية تقترب من الانخفاض وبالتالي يزيد هذا من الفرص الاستثمارية للذهب ويقلل من تكلفة الفرصة البديلة لديه كونه لا يقدم عائدًا لحائزيه.