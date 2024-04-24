عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تذبذب قوي في أسعار الذهب اليوم بالأسواق.. ومفاجأة غير متوقعة بعيار 21

صدى البلد

 سعر الذهب في مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار المحدود حيث تذبذبت أسعار الذهب عيار 21 ما بين 3100 و3300 جنيه .

وكان ذلك بفعل التغيرات في سعر أونصة الذهب العالمي والتراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3115 جنيها للجرام لينخفض إلى 3105 جنيهات، وكان قد ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3120 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3115 جنيها للجرام. 

وشهد سعر الذهب يوم أمس تذبذبا واضحا حيث انخفض ليسجل أدنى مستوى عند 3075 جنيها للجرام قبل أن يعود إلى الارتفاع ويغلق فوق المستوى 3100 جنيه للجرام، وذلك بسبب التغيرات التي شهدها سعر أونصة الذهب العالمي يوم أمس.

txt

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

txt

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن تواصل الهبوط اليوم بالمزارع والأسواق

txt

مفاجأة في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء

 

وعالميًا، تراجعت أسعار أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الأربعاء في محاولة لاستكمال حركة التصحيح السلبي التي بدأت منذ بداية الأسبوع، وذلك بعد أن تقلصت خسائر الذهب بشكل كبير خلال جلسة الأمس ليدخل في تحركات عرضية تميل للهبوط خلال تداولات اليوم. 
سجل سعر أونصة الذهب انخفاض خلال جلسة اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 2311 دولار للأونصة ويتداول حالياً عند 2315 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2322 دولار للأونصة. 
يأتي هذا بعد ان انخفض سعر الذهب بشكل كبير يوم أمس ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين عند 2291 دولار للأونصة قبل أن يقلص خسائره قبل اغلاق جلسة الأمس ويغلق عند المستوى 2322 دولار للأونصة بعد أن وجد الدعم من الانخفاض في مستويات الدولار الأمريكي، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون

 

سعر الذهب عالميًا

وعالميًا، سجّل سعر الذهب 2321 دولارًا للأوقية. 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب اليوم الأربعاء ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة 

سعر الذهب عيار 18  

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2790 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3105 جنيهات مقارنة 3255 جنيهًا الأربعاء الماضي. 

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3549 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 24.840 جنيهًا 

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أول صافي تدفقات نقدية داخلة خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس بمقدار 1 طن ذهب، بعد 10 أسابيع متتالية من تسجيل صافي تدفقات خارجة.

ويدل هذا على عودة الاهتمام بالطلب الاستثماري على الذهب نتيجة لاقتناع الأسواق أن أسعار الفائدة الأمريكية تقترب من الانخفاض وبالتالي يزيد هذا من الفرص الاستثمارية للذهب ويقلل من تكلفة الفرصة البديلة لديه كونه لا يقدم عائدًا لحائزيه.

الذهب سعر الذهب سعر الذهب عالميا سعر جرام الذهب الجنيه الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب مصر سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

بعد حملات المقاطعة.. لماذا ترتفع أسعار الاسماك بالأسواق؟

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

بيان عاجل من حماس بشأن طلب نقل قياداتها من قطر إلى سوريا

مقاطع فيديو خادشة.. التحقيق مع البلوجر نادين طارق بعد ضبطها

موضوعات متعلقة

تكريم كوادر وزارة العدل المشاركين ببرنامج رفع القدرات في مجالات الإدارة الاستراتيجية

اليوم العالمي للملكية الفكرية.. 726 طلب براءة اختراع قدموا العام الماضي

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

التخطيط تدمج المعمل المصري لقياس الأثر ضمن الهيكل التنظيمي للمعهد القومي للحوكمة

مفاجأة في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن تواصل الهبوط اليوم بالمزارع والأسواق

وزيرة التخطيط تستعرض أبرز مشروعات ومبادرات التنمية البشرية والاجتماعية بخطة عام 2024/2025

المركزي للإحصاء: 1409 عدد دور الكتب والمكتبات عام 2022

ترشيحاتنا

بسبب بو طيب.. بيان عاجل من الزمالك بعد قرار الفيفا بوقف القيد

فيديوهات خادشة للحياء.. تيك توكر تواجه عقوبات مشددة بسبب الفسق والفجور

10 توصيات لأول مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي وانتهاك الملكية الفكرية لوزارة العدل

الملك فؤاد خلال زيارته لمكتبة الإسكندرية: سعيد بوجودي في هذا الصرح العظيم| صور

نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

السيسي: أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدي لتداعيات كارثية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان غريب.. أروى جودة تصدم متابعيها في أحدث جلسة تصوير

مكياج لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

نسخة منها.. سوسن بدر تشعل السوشيال ميديا رفقة حفيدتها

مكشوف البطن.. هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا

فيديو

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ