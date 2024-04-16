الذهب يقترب من مستوى قياسي مرتفع بسبب تصاعد الخلاف بين إيران وإسرائيل

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء 16 ابريل مقتربة من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته الأسبوع الماضي، إذ عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمناً.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2387.11 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق وهو 2431.29 دولار يوم الجمعة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 2403.90 دولار.

أداء الجلسة السابقة



وصعد الذهب 1.6% في الجلسة السابقة على الرغم من البيانات التي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع في مارس .



وأثارت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة تساؤلات حول احتمالات خفض أسعار الفائدة، إذ تراهن السوق الآن على تخفيضين أقل من ربع نقطة بحلول نهاية العام، مقارنة بثلاثة تخفيضات قبل شهر تقريباً.



المعادن النفيسة الأخرى



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 28.80 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.4% إلى 966.49 دولار، وخسر البلاديوم 1% ليصل إلى 1025.43 دولار.