عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يقترب من مستوى قياسي مرتفع بسبب تصاعد الخلاف بين إيران وإسرائيل

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء 16 ابريل مقتربة من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته الأسبوع الماضي، إذ عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمناً.

 وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2387.11 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق وهو 2431.29 دولار يوم الجمعة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 2403.90 دولار.

 

أداء الجلسة السابقة

              
وصعد الذهب 1.6% في الجلسة السابقة على الرغم من البيانات التي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع في مارس .
              
وأثارت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة تساؤلات حول احتمالات خفض أسعار الفائدة، إذ تراهن السوق الآن على تخفيضين أقل من ربع نقطة بحلول نهاية العام، مقارنة بثلاثة تخفيضات قبل شهر تقريباً.


المعادن النفيسة الأخرى


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 28.80 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.4% إلى 966.49 دولار، وخسر البلاديوم 1% ليصل إلى 1025.43 دولار.

أسعار الذهب أسعار الذهب الاجلة الفضة المعادن المعادن النفيسة المعدن الأصفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة لجميع الصفوف الدراسية| صور

شقة تمليك..ادفع 27000 مقدم وأحصل علي وحدة سكنية متشطبة سوبر لوكس (90 م2)| وقسط على 30 سنة

نزلت 8 جنيهات.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سائق أوبر يخرج عن صمته ويتحدث من داخل القفص| ماذا قال؟

زواج شمس الكويتية سرا من رجل مجهول .. فيديوجراف

السيسي: وقف إطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات خطوة أساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي

ترشيحاتنا

تكلفة تركيب الإنترلوك بشوارع الشرقية تتجاوز 150 مليون جنيه

مدبولي: تكليفات رئاسية بسرعة الانتهاء من المشروعات المتعثرة ودخولها الخدمة

المبعوث الأممي: قادة ليبيا لم يتفقوا على قوانين الانتخابات

بشأن إيران.. رسالة حاسمة من وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الإسرائيلي

جمال الغندور: لا توجد قرارات تحكيمية مؤثرة على نتيجة مباراة القمة أمس

تراجع معدل التضخم.. صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في 2025


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بإطلالة بسيطة ونصائح تساعدك على تجنب الأتربة

لعن الله السحرة| شيخ جزائري يثير الجدل: سكان هذه الولاية مصابون بالمس (إيه الحكاية)

ميريهان حسين تستعرض جمالها بإطلالة بسيطة.. شاهد

تكات وأسرار.. طريقة عمل المسقعة بمذاق لذيذ جدا

فيديو

استهتار ومجاملات وإهدار أموال.. مصطفى كامل يفتح النار على الفساد بنقابة الموسيقيين

ربنا مش كل الناس اتفقت عليه.. تعليق ريهام حجاج على منتقدي «صدفة»

بسببها معملتش أسناني.. تعليق هنا الزاهد على تشبيهها بفنانة شهيرة| ماذا قالت

كلمات صلاح عبد الله.. علي الحجار يطرح أغنية أجمل حاجة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ