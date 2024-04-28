فقد 160 جنيها.. سر انخفاض أسعار الذهب في مصر

يبحث المواطنين عن أسباب هبوط أسعار الذهب في مصر خلال الآونة الاخيرة بعد حالة من الاستقرار النسبي شهدتها الأسعار منذ بداية الشهر الجاري مسجله تراجع لسعر الجرام الواحد خلال الأسبوع الجاري بمتوسط 160 جنيها، ونقدم الاجابة عن هذا التسائل من خلال التقرير الاتي :

اسباب تراجع أسعار الذهب

وأرجع وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تراجع أسعار الذهب سوف يعود بالايجاب على المستهلك، ويجب على التجار الالتزام بخفض أسعار الذهب بعد تراجع سعر الدولار.

وأرجع “عزت”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، سبب تراجع سعر الذهب إلى خفض الطلب على الذهب خلال الآونة الأخيرة وتراجع سعر الدولار، حيث إن معظم الذهب يتم استيراده من الخارج بالعملة الصعبة، وسبب زيادة أسعار الذهب خلال الفترة الماضية هو زيادة الطلب وتهافت التجار والمواطنين لشرائه بعد ارتفاع سعر العملة الصعبة، حيث إن هناك علاقة طردية بين سعر العملة بالذهب.

من جانبه، أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ “صدى البلد”، أن تراجع أسعار الذهب مرتبط ارتباط كلي بالأسعار العالمية، فحال وجود توترات بالعالم مثل الحروب التجارية والاقتصادية يرتفع سعر الذهب في مصر والدول الأخرى، وعندما يكون هناك زيادة في التضخم العالمي يكون هناك ركود في الاقتصاد العالمي، الأمر الذي ينتج عنه انخفاض في سعر الذهب.

وتابع النائب حديثه قائلا: "تراجع أسعار الذهب يصب في صالح المقبلين علي الزواج، ويتيح فرصة لشراء احتياجاتهم منه، فمن يرغب في الزواج عليه أن يقوم بشراء احتياجاته من الذهب قبل أن يرتفع مرة أخرى ويسبب عبئا ماليا عليه"

انخفض سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي متأثراً بتراجع السعر العالمي، ليكسر السعر مستوى 3200 جنيه للجرام عيار 21 قبل أن يشهد تذبذب في المنطقة بين 3200 – 3100 جنيه للجرام.

وخلال جلسات التداول الأخيرة شهد الذهب تذبذب في نطاق ضيق حول المستوى 3100 جنيه للجرام، في ظل عدم وضوح اتجاه للتداول خلال هذه الفترة في انتظار تغيرات سعر أونصة الذهب العالمي التي من شأنها أن تؤثر على تحركات السعر المحلي.

انخفض سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي متأثرا بتراجع سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى تراجع آخر في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الأمر الذي أثر بالسلب على سعر الذهب المحلي، خاصة مع استقرار الأسواق خلال هذه الفترة.

وعالميًا، انخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي لأول مرة بعد 5 أسابيع متتالية من المكاسب، وذلك بسبب تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن وتركيز الأسواق على توقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت الأمر الذي أثر بالسلب على أسعار الذهب.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي أدنى مستوى خلال الأسبوع الماضي عند 2291 دولار للأونصة ولكنه قلص خسائره خلال الأسبوع ليغلق فوق المستوى 2330 دولار للأونصة، الامر الذي يزيد من فرص تعافي السعر خلال الأسبوع القادم.

في حال عودة سعر الذهب إلى الارتفاع يستهدف منطقة المستوى 2365 – 2370 دولار للأونصة قبل أن يتوجه إلى منطقة المقاومة عند 2395 – 2400 دولار للأونصة والتي فشل في اختراقها من قبل.



سعر الذهب عالميًا

وعالميًا، سجّل سعر الذهب 2338 دولارًا للأوقية.

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سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2661 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3105 جنيهات مقارنة 3255 جنيهًا بداية الأسبوع الماضي.

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3549 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 24.840 جنيهًا

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أول صافي تدفقات نقدية داخلة خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس بمقدار 1 طن ذهب، بعد 10 أسابيع متتالية من تسجيل صافي تدفقات خارجة.

ويدل هذا على عودة الاهتمام بالطلب الاستثماري على الذهب نتيجة لاقتناع الأسواق أن أسعار الفائدة الأمريكية تقترب من الانخفاض وبالتالي يزيد هذا من الفرص الاستثمارية للذهب ويقلل من تكلفة الفرصة البديلة لديه كونه لا يقدم عائدًا لحائزيه.