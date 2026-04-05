اتوبيسات الزمالك تنتظر نقل الجماهير لحضور مباراة المصري

تنتظر أتوبيسات نادي الزمالك الجماهير استعدادا لنقلهم لملعب مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي اليوم، الأحد، في افتتاح الجولة الأولى من المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى نادي الزمالك للحفاظ على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري على أمل تحقيق اللقب نهاية الموسم.

وتشهد طموحات كبيرة من جانب فريق المصري البورسعيدي الذي يسعى نحو الدخول للمربع الذهبي وضمان مركز مؤهل للبطولات القارية.

موعد مباراة الزمالك ضد المصري

وتقام مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتذاع عبر قناة “أون سبورت” الناقل الحصري لمنافسات الدوري.

يدخل الزمالك اللقاء وهو متصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، بعدما قدم أداءً مميزًا خلال المرحلة الأولى من البطولة، ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية للحفاظ على القمة.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الخامس برصيد 32 نقطة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تقربه من المربع الذهبي، من أجل ضمان المشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل.