إيمي أباظة: اللعب وسيلة تعليم فعالة وليس إهدارا للوقت

أكدت صانعة المحتوى إيمي أباظة أن اللعب يمثل أداة تعليمية فعالة في سنوات الطفولة الأولى، وليس مضيعة للوقت كما يعتقد البعض.

وأوضحت خلال حوارها برنامج "انا وهي وهو"، المذاع على قناة صدى البلد، أن تبسيط المعلومات وتقديمها في إطار ممتع هو المفتاح الأساسي لجذب انتباه الأطفال وتحفيزهم على التعلم.

وشددت على أهمية دمج المتعة بالمعرفة، معتبرة أن المشاركة الفعلية والتجربة المباشرة تسهم بشكل كبير في تنمية قدرات الطفل على الابتكار والإبداع، وتساعده على بناء شخصية متوازنة.

وأشارت إلى أن الجمع بين التعلم والفضول يعزز النمو الشامل للطفل، ويشجعه على الاستكشاف والتجربة، ما ينعكس إيجابًا على تطوره الفكري والسلوكي في المستقبل