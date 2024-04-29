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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الطب البشري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي  رئيس الجامعة ، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية الطب البشري .
وضمت اللجنة كل من الدكتور شعبان طه إبراهيم نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق ، والدكتور كمال عطية عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق  ، والدكتور المرسي أحمد المرسي بجامعة بني سويف ، والدكتور حسني أحمد عبد الرحمن  الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البشري بجامعة بنها.
واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها الى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة و بحيادية كاملة.

جامعة بنها كلية الطب البشري الدكتور ناصر الجيزاوى اختيار العمداء بجامعة بنها جامعة طنطا

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