34 ألف ضحية.. مدبولي: ما يحدث في غزة عقاب جماعي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر منذ اللحظة الأولى أعلنت موقفها، وهو أنها ترفض الاعتداء على المدنيين من كلا الطرفين، وأن مصر تدين ما حدث في الـ 7 من أكتوبر ضد المدنيين في إسرائيل، ولكن ما حدث بعد ذلك كان أمرا صعبا .

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جلسة حوارية بشأن الوضع في غزة على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، أن الفلسطينيين بالكامل يدفعون ثمن ما حدث في السابع من أكتوبر فما يحدث هو عقاب جماعي.

ولفت إلى أن العقاب ليس لحماس فقط ولكن العقاب للشعب الفلسطيني بالكامل، موضحًا أن 2.5 مليون نسمة كانوا يقيمون في غزة، ولكن تدهور حالهم بالكامل، وأن هناك أكثر من 34 ألف ضحية، وأن هناك أكثر من 77 ألف إصابة، بالإضافة لـ 7 آلاف مفقدون تحدت المباني.