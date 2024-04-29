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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لجلب الداعمين.. ترامب يعقد لقاءً وديًا مع ديسانتيس في فلوريدا

ترامب وديستانس
ترامب وديستانس

كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس عقدا اجتماعا صباح أمس الأحد في مدينة ميامي.

وأوضحت المصادر لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن اللقاء كسر حالة جمود استمرت لسنوات بين الجانبين، لافتة إلى أن الحلفاء توسطوا في الاجتماع على أمل حدوث انفراج محتمل بين الطرفين.

ويأمل مستشارو ترامب أن يستغل ديسانتيس شبكة المانحين للمساعدة في جمع مبالغ كبيرة من المال للانتخابات العامة.

وحسب المصادر فإن اللقاء الذي استمر لعدة ساعات كان وديا، ووافق فيه ديسانتيس على مساعدة ترامب.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن ديسانتيس بنى شبكة واسعة من الرعاة الأثرياء الذين ستكون مساعدتهم ذات قيمة في مساعدة ترامب في محاولة سد الفجوة، كما أنه يحظى بشعبية لدى بعض الناخبين الجمهوريين الذين أنهكهم ترامب، لافتة إلى أن هناك حافزا لدى ديسانتيس لتكوين علاقة أوثق مع ترامب.

وقال أشخاص مقربون من ديسانتيس إنه من غير الممكن أن يستمر في علاقته المتوترة مع ترامب، خاصة وهو يتطلع إلى مستقبله السياسي.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فلوريدا رون ديسانتيس

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